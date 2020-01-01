Загадочный радиовсплеск обнаружен ближе к Земле, чем когда-либо прежде

Радиовсплеск произошел в нашей галактике.

Тридцать тысяч лет назад мертвая звезда по ту сторону Млечного Пути изрыгнула мощную смесь радио- и рентгеновской энергии. 28 апреля 2020 года она достигла Земли, вызвав тревогу в обсерваториях по всему миру.

Читай также: Астрономы обнаружили новую силу в космосе

Сигнал появился и ушел за полсекунды, но это все, что нужно ученым, чтобы подтвердить, что они обнаружили нечто замечательное: первый в истории "быстрый радиовсплеск" (FRB), исходящий от известной звезды в Млечном Пути, согласно исследованию. опубликовано 27 июля в The Astrophysical Journal Letters.

С момента своего открытия в 2007 году FRB озадачили ученых. Всплески мощных радиоволн длятся не более нескольких миллисекунд, но за это время генерируют больше энергии, чем Солнце за столетие. Ученые еще не выяснили, что вызывает эти взрывы, но они предложили разные версии: от столкновения черных дыр до импульса инопланетных звездолетов в качестве возможных объяснений. Пока что все известные FRB произошли из другой галактики, находящейся в сотнях миллионов световых лет от нас.

Этот FRB другой. Наблюдения с помощью телескопа предполагают, что вспышка произошла от известной нейтронной звезды - быстро вращающегося компактного ядра мертвой звезды, которое имеет массу, равную солнечной массе, но плотностью как небольшой город, и находящейся примерно в 30 000 световых лет от Земли в созвездии Лисичка. Звездный остаток вписывается в еще более странный класс звезд, называемый магнетаром, названный в честь его невероятно мощного магнитного поля, которое способно выплевывать большое количество энергии еще долго после того, как сама звезда умерла. Теперь кажется, что магнетары почти наверняка являются источником по крайней мере некоторых из многих загадочных FRB Вселенной, пишут авторы исследования.

Читай также: Астрономы увидели рождение двойной нейтронной звезды

"Мы никогда раньше не видели вспышки радиоволн, напоминающих быстрые радиоволны, исходящие от магнетара", - говорится в заявлении ведущего автора исследования Сандро Мегетти из Национального института астрофизики в Милане, Италия. "Это первая в истории наблюдательная связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками".

Магнитар, названный SGR 1935 + 2154, был обнаружен в 2014 году, когда ученые увидели, что он испускает мощные всплески гамма-лучей и рентгеновских лучей через случайные промежутки времени. После некоторого затишья мертвая звезда проснулась от мощного рентгеновского излучения в конце апреля. Сандро и его коллеги зарегистрировали этот взрыв с помощью интегрального спутника Европейского космического агентства (ЕКА), предназначенного для захвата самых энергичных явлений во Вселенной. В то же время радиотелескоп в горах Британской Колумбии, Канада, обнаружил взрыв радиоволн, исходящий от того же источника. Радиотелескопы в Калифорнии и Юте подтвердили FRB на следующий день.

Исследователи написали, что одновременный выброс радиоволн и рентгеновских лучей от магнитара никогда не регистрировался, решительно указывая на эти звездные остатки как на вероятные источники FRB.

Ученый ЕКА Эрик Куулкерс добавил, что это открытие стало возможным только потому, что несколько телескопов на Земле и на орбите смогли зафиксировать вспышку одновременно и во многих длинах волн по всему электромагнитному спектру. По словам Куулкерс, необходимо дальнейшее сотрудничество между учреждениями, чтобы "привлечь внимание к происхождению этих загадочных явлений".

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли около 20 загадочных сигналов из космоса.