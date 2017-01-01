Астрономы обнаружили новую силу в космосе

Неизвестные ранее тип столкновений.

Ученые сделали потрясающее открытие: астрономам удалось выяснить, что зажгло на небе в 1670 году «новую звезду». Вопреки существующим предположениям, причиной этого стал на взрыв звезды, а столкновения белого карлика с коричневым карликом - никогда ранее не наблюдавшийся тип столкновения. В ходе этой звездной катастрофы, считают исследователи, коричневый карлик был разорван, и это стало причиной видимого тогда на ночном небе взрыва.

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В июне 1670 года над головой созвездия Лебедя (Cygnus) вдруг вспыхнула яркая световая точка. Новая звезда, были уверены астрономы XVII века. Но звезда эта вела себя крайне необычно: через два года она потускнела, затем еще раз дважды ярко вспыхнула, после чего погасла окончательно. И вплоть до недавних пор астрономы считали, что за этим феноменом скрывался взрыв новой - повторные выбросы белого карлика, который всасывал материю своего сопровождающего космического тела.

Но многие признаки CK Vulpeculae, как был назван этот объект астрономами, совершенно не вписываются в стандартный для нова сценарий. «Так, например, световая кривая крайне не похожа на кривую нова, а скорость распространения остатков очень мала - даже для необычно медленной новой», - объясняет Стюарт Эйрес из университета Южного Уэльса. Да и другие наблюдения свидетельствуют не в пользу теории взрыва новой.

«Все больше и больше выкристаллизовывается, что CK Vulpeculae никакой новой не была. Но никто не знал, чем же это могло быть на самом деле», - говорит соавтор Ние Эванс из Килского университета. В 2015 году астрономы с помощью разных радиотелескопов обнаружили сначала косвенные улики, что на этом месте вероятно произошло столкновение звезд. Но тогда данных оказалось недостаточно, чтобы выяснить детали об участниках этой катастрофы.

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Теперь же ситуация изменилась. А все благодаря тому, что Эйерс и его команда принялись тщательно рассматривать CK Vulpeculae с помощью комплекса радиотелескопов Аacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), расположенного в пустыне Атакама. В этом им помог свет двух звезд, проходящий сквозь остатки взрыва. На основании спектральных линий, возникающих при прохождении света сквозь реликт взрыва, ученые смогли произвести анализ химического состава объекта и его структуру.

Результат оказался однозначным. «Материал в туманности, напоминающей по форме песочные часы, содержит элемент литий, который внутри звезд обычно разрушается», - говорит Эйерс. - «Интересно также газовое облако, богатое органическими молекулами, как формальдегид, метанол и метанамид (NH2CHO). И эти молекулы тоже не смогли бы сохраниться в окружении ядерного синтеза».

Все это значит следующее: как минимум один из «партнеров» по столкновению в CK Vulpeculae звездой не был. При этом планета оказалась бы телом с недостаточной массой, чтобы объяснить количество химических остатков, считают астрономы. Они полагают, что наряду с белым карликом участие в столкновении принял коричневый карлик - «недоделанная» звезда, ядерный синтез которой никогда надолго не запускался. «Элементарный состав говорит в пользу того, что в 1670 году коричневый карлик врезался в поверхность более крупного белого карлика, что привело к термоядерному взрыву», - объясняет Эйрес.

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В этом случае белый карлик был, вероятно, как минимум в десять раз более массивным, чем коричневый карлик. И при приближении меньшее по размеру космическое тело было разорвано на куски чудовищными приливными силами. Взрыв разметал его обломки по огромному радиусу. «Этот выброс стал причиной свечения в небе, которое астроном Ян Гевелий и монах-картезианец Антельм наблюдали и описали летом 1670 года. И он оставил после себя наблюдаемое и по сей день газовое облако в форме песочных часов», - сказал Эйерс.

Если все сказанное выше подтвердится, то это событие окажется первым известным столкновением белого и коричневого карликов, подчеркивают астрономы. «Ничего подобного мы раньше не предполагали теоретически и не наблюдали. Поэтому открытие воспринимается с таким волнением», - говорит один из соавторов Альберт Зийлстра из Манчестерского университета.

Даже если подобное столкновение не наблюдалось никогда ранее, это не значит, что в Млечном пути такое событие является крайне редким. Потому что большинство звездных систем в нашей галактике - это двойные звезды, а в случае с ними слияния происходят значительно чаще, считают астрономы. «Материал подобных столкновений может впоследствии становиться основой для новых планетарных систем», - говорит еще один соавтор Самнер Старрфилд из Аризонского государственного университета.

Напомним, ранее сообщалось, что в космосе обнаружили две рекордно тяжелые черные дыры.