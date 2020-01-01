NASA отложило запуск крупнейшего космического телескопа из-за коронавируса

Агентству нужно еще семь месяцев.

NASA объявило, что оно откладывает запуск своей крупнейшей в мире космической обсерватории, космического телескопа Джеймса Вебба, на семь месяцев для решения как технических проблем, так и последствий пандемии коронавируса.

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В ходе телеконференции в СМИ представители агентства заявили, что запуск JWST запланирован на 31 октября 2021 года. Ранее агентство планировало запуск на конец марта 2021 года.

Грег Робинсон, директор программы JWST в NASA, сказал, что "три с лишним" месяца задержки вызваны пандемией, включая воздействие на программу на сегодняшний день, а также снижение эффективности будущей деятельности из-за новых процедур, которые замедляют темп работы на телескопе на заводе Northrop Grumman в Южной Калифорнии. Эта работа была ненадолго приостановлена ​​в марте из-за пандемии, а затем продолжалась более медленными темпами в течение пары месяцев, прежде чем компания смогла возобновить "почти полную" смену.

Еще два месяца задержки заключается в добавлении расписания резерва в программу. Робинсон сказал, что у миссии, у которой оставался резерв на два месяца в начале года, теперь есть три месяца, чтобы соответствовать рекомендациям агентства по управлению программами. "Мы считаем, что у нас есть надежный резерв", - сказал он.

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Остальная часть задержки заключается в предоставлении дополнительного времени для проведения оставшихся испытаний, включая испытания на акустику и вибрацию, а также испытание на развертывание солнечного щита космического корабля. Это дополнительное время, сказал Робинсон, было основано на "обучении тому, как выполнять определенные действия" на более ранних этапах программы.

Эта последняя задержка запуска не стала неожиданностью. Томас Зурбухен, заместитель администратора NASA по науке, заявил 10 июня, что JWST пропустит дату запуска в марте 2021 года из-за замедления деятельности, вызванной пандемией. Затем он отказался установить новую дату запуска, заявив, что в программе все еще проводится оценка воздействия пандемии на деятельность миссии.

Напомним, ранее сообщалось, что космический охотник за планетами прислал первый снимок.