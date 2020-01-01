Запуск следующего марсохода NASA снова перенесли

Запуск отложили еще на восемь дней.

Официальные представители агентства объявили, что марсоход Perseverance размером с автомобиль, центральный элемент миссии NASA "Марс 2020" по поиску жизни, стартует не ранее 30 июля, на восемь дней позже, чем предыдущая дата.

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"Линия датчика жидкого кислорода представила не номинальные данные во время тестирования, и для того, чтобы команда провела осмотр и оценку, требуется дополнительное время", - написали представители NASA, объясняя причину задержки.

22 июня на стартовой площадке ВВС Кейп-Канаверал во Флориде команда провела тестирование - комплексную тренировку по обратному отсчету с ракетой Atlas V.

Исходное окно запуска было продлено с 17 июля по 11 августа. Дата была перенесена три раза - сначала на 20 июля из-за неисправного крана, а затем на 22 июля, чтобы решить потенциальную проблему загрязнения с земли линии поддержки, а теперь и до 30 июля.

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Но в последнем обновлении есть и куча хороших новостей: у Марс 2020 есть немного больше времени, чем первоначально предполагалось.

"Группы по анализу полетов расширили возможности запуска миссии до 15 августа и изучают возможность продления периода запуска до августа", - писали сегодня представители NASA.

Марсианские миссии ограничивают стартовые окна, потому что Земля и Красная Планета правильно ориентируются для межпланетных путешествий только один раз каждые 26 месяцев. Если "Марс 2020" стоимостью 2,7 миллиарда долларов не сможет взлететь этим летом, миссию нужно будет оставить на хранение до осени 2022 года. Эта судьба постигла европейско-российский марсоход ExoMars "Розалинда Франклин", который столкнулся с проблемами с парашютной системой и другими. проблемами, которые не могли быть решены вовремя к 2020 году.

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В любом случае, когда ракету запустят во время "окна", Perseverance приземлится в кратере Марса Джезеро 18 февраля 2021 года. Шестиколесный робот будет охотиться за признаками древней жизни в кратере шириной 45 километров, который имел озеро и дельту реки миллиарды лет назад.

Perseverance также будет собирать несколько десятков образцов, которые будут возвращены на Землю, возможно, уже в 2031 году, совместными усилиями NASA и Европейского космического агентства. Марсоход также опробует несколько новых технологий разведки, в том числе снаряжение, которое генерирует кислород из тонкой атмосферы Марса, где преобладает углекислый газ, и маленький вертолет по имени Ingenuity.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA отложило запуск нового марсохода.

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