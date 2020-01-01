Спутник заснял гигантское пылевое облако над океаном

Каждый год пыль из пустыни Сахара летит их Африки через Атлантику, но этот шлейф не был настолько массивен, как в 2020-м.

В июне этого года ежегодный шлейф получил прозвище Годзилла, а также звание самого масштабного события за 20 лет. Шлейф содержал на 60-70% больше пыли, чем в прошлые годы. Он также простерся дальше, чем обычно делает ежегодное явление, называемое сахарским воздушным слоем.

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Шлейф образуется, когда грозы и сильные ветры поднимают пыль с пустыни Сахара, начиная с поздней весны. Атмосфера тогда уносит пыль в течение лета и в начале осени; Как далеко шлейф проходит - зависит от атмосферы.

В этом году, согласно заявлению Европейского космического агентства (ESA), атмосфера несла шлейф около 8 000 км на всем протяжении до островов Карибского бассейна и юго-восточной части Соединенных Штатов.

ESA наблюдала за пылевым шлейфом этого года в течение всего июля, используя свой спутник Copernicus Sentinel-5P, который является важнейшим компонентом наблюдения за Землей. Спутник предназначен для изучения мелких частиц в воздухе, таких как пыль и загрязняющие вещества.

Как правило, большая часть пыли в шлейфе в конечном итоге тонет в Атлантическом океане, где ими питаются крошечные микроскопические организмы, называемые планктоном. Когда он достигает земли, приток пыли может изменить функционирование экосистем, в том числе путем удобрения тропических лесов Амазонки. Он также может мешать образованию тропических штормов и ураганов, хотя дышать людям может быть опасно.

Напомним, ранее сообщалось, что в NASA составили карту пылевых облаков на Земле.

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