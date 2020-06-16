Спутник NASA заснял пыль из Сахары над океаном

Пылевое облако распростерлось над Атлантическим океаном.

Спутники NASA обнаружили огромный коричневый поток пыли из пустыни Сахара, простирающейся через Атлантический океан.

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Огромное пылевое облако, замеченное 18 июня, было снято Обсерваторией глубокого космоса NOAA и спутником NASA-NOAA на Suomi NPP. Виды с Suomi NPP, которой NASA поделилась здесь, показывают, что пылевой шлейф простирается на 3000 км в северной части Атлантического океана.

Глобальная картина пылевой бури с камеры полихроматического изображения Земли (EPIC) DSCOVR показывает абсолютный масштаб шлейфа по отношению к континентам, которые граничат с Атлантикой, согласно сайту NASA Обсерватория Земли.

Также 18 июня спутник NASA Terra смог детально рассмотреть пыль над островами Кабо-Верде у западного побережья Африки, используя прибор для получения изображений со средним разрешением (MODIS).

183/5000 Огромные масштабы пылевого облака в северной части Атлантического океана из пустыни Сахара отчетливо видны на этом полном глобусе со спутника NOAA nasa

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Этот движущийся шлейф не был неожиданным, так как ранее спутник NOAA GOES-East запечатлел потрясающие снимки шлейфа, путешествующего из пустыни Сахара на запад через Атлантику.

Огромные масштабы пылевого облака в северной части Атлантического океана из пустыни Сахара отчетливо видны на этом полном глобусе со спутника NOAA Deep Space Climate Observatory 18 июня 2020 года.

On June 16, 2020, @NOAA's #GOESEast 🛰️ captured this imagery of an expansive #DustPlume from the #Sahara Desert traveling west across the Atlantic. It's expected to reach the #Caribbean later this week, and may even reach parts of the U.S. next week.

More: https://t.co/W7FP26Pkn1 pic.twitter.com/Eq5ZVrlrnY — NOAA Satellites (@NOAASatellites) June 18, 2020

Каждый год около 800 миллионов тонн пыли поднимается ветром из пустыни в Северной Африке и летят через Атлантический океан, путешествуя в бассейн реки Амазонки в Южной Америке, пляжи в Карибском бассейне и, частично, в воздух Северной и Южной Америки.

В то время как пыль имеет различный эффект в разных местах, где она приземляется, в Амазонии минералы в пыли заменяют важные питательные вещества в почвах тропических лесов, которые постоянно уносятся тропическими дождями.

Напомним, ранее сообщалось, что спутник NASA сфотографировал рождение острова в Красном море.

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