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Спутник NASA заснял пыль из Сахары над океаном

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Пылевое облако распростерлось над Атлантическим океаном.
Облако пыли из Сахары
Облако пыли из Сахары
nasa

Спутники NASA обнаружили огромный коричневый поток пыли из пустыни Сахара, простирающейся через Атлантический океан.

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Огромное пылевое облако, замеченное 18 июня, было снято Обсерваторией глубокого космоса NOAA и спутником NASA-NOAA на Suomi NPP. Виды с Suomi NPP, которой NASA  поделилась здесь, показывают, что пылевой шлейф простирается на 3000 км в северной части Атлантического океана.

Глобальная картина пылевой бури с камеры полихроматического изображения Земли (EPIC) DSCOVR показывает абсолютный масштаб шлейфа по отношению к континентам, которые граничат с Атлантикой, согласно сайту NASA Обсерватория Земли.

Также 18 июня спутник NASA Terra смог детально рассмотреть пыль над островами Кабо-Верде у западного побережья Африки, используя прибор для получения изображений со средним разрешением (MODIS).

183/5000 Огромные масштабы пылевого облака в северной части Атлантического океана из пустыни Сахара отчетливо видны на этом полном глобусе со спутника NOAA
183/5000 Огромные масштабы пылевого облака в северной части Атлантического океана из пустыни Сахара отчетливо видны на этом полном глобусе со спутника NOAA
nasa

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Этот движущийся шлейф не был неожиданным, так как ранее спутник NOAA GOES-East запечатлел потрясающие снимки шлейфа, путешествующего из пустыни Сахара на запад через Атлантику.

Огромные масштабы пылевого облака в северной части Атлантического океана из пустыни Сахара отчетливо видны на этом полном глобусе со спутника NOAA Deep Space Climate Observatory 18 июня 2020 года.

Каждый год около 800 миллионов тонн пыли поднимается ветром из пустыни в Северной Африке и летят через Атлантический океан, путешествуя в бассейн реки Амазонки в Южной Америке, пляжи в Карибском бассейне и, частично, в воздух Северной и Южной Америки.

В то время как пыль имеет различный эффект в разных местах, где она приземляется, в Амазонии минералы в пыли заменяют важные питательные вещества в почвах тропических лесов, которые постоянно уносятся тропическими дождями.

Напомним, ранее сообщалось, что спутник NASA сфотографировал рождение острова в Красном море.

 

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Теги: спутник, NASA, Сахара, пыль
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