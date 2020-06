Спутник NASA заснял пыль из Сахары над океаном

Спутники NASA обнаружили огромный коричневый поток пыли из пустыни Сахара, простирающейся через Атлантический океан.

Огромное пылевое облако, замеченное 18 июня, было снято Обсерваторией глубокого космоса NOAA и спутником NASA-NOAA на Suomi NPP. Виды с Suomi NPP, которой NASA поделилась здесь, показывают, что пылевой шлейф простирается на 3000 км в северной части Атлантического океана.

Глобальная картина пылевой бури с камеры полихроматического изображения Земли (EPIC) DSCOVR показывает абсолютный масштаб шлейфа по отношению к континентам, которые граничат с Атлантикой, согласно сайту NASA Обсерватория Земли.

Также 18 июня спутник NASA Terra смог детально рассмотреть пыль над островами Кабо-Верде у западного побережья Африки, используя прибор для получения изображений со средним разрешением (MODIS).

Этот движущийся шлейф не был неожиданным, так как ранее спутник NOAA GOES-East запечатлел потрясающие снимки шлейфа, путешествующего из пустыни Сахара на запад через Атлантику.

Огромные масштабы пылевого облака в северной части Атлантического океана из пустыни Сахара отчетливо видны на этом полном глобусе со спутника NOAA Deep Space Climate Observatory 18 июня 2020 года.

On June 16, 2020, @NOAA's #GOESEast 🛰️ captured this imagery of an expansive #DustPlume from the #Sahara Desert traveling west across the Atlantic. It's expected to reach the #Caribbean later this week, and may even reach parts of the U.S. next week.

More: https://t.co/W7FP26Pkn1 pic.twitter.com/Eq5ZVrlrnY