В Млечном Пути зарегистрировали самую мощную радиовспышку

Событие длилось меньше секунды, но было зафиксировано астрономами.

Магнетары - это очень намагниченные молодые нейтронные звезды, которые иногда производят огромные вспышки рентгеновских и гамма-лучей.

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Недавно астрономы обнаружили один такой интенсивный радиовсплеск, исходящий от галактического магнетара, известного как SGR 1935 + 2154.

Магнетар SGR 1935 + 2154 находится на расстоянии 30 000 световых лет в созвездии Лисички. Известно, что магнетар обладает переходными радиопульсациями.

Недавно он вступил в период необычайно интенсивной рентгеновской вспышки, и почти сразу команда астрономов во главе с Полом Шольцем из Университета Торонто, Канада, начала наблюдать этот пульсар с CHIME. Это привело к обнаружению двухкомпонентного яркого миллисекундного радиовсплеска от SGR 1935 + 2154 28 апреля 2020 г., аналогичного FRB, наблюдаемого на внегалактических расстояниях.

Астрономы сказали: "Взрыв был обнаружен одновременно в 93 из 1024 сформированных пучков CHIME / FRB, что указывает на чрезвычайно яркое событие".

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Событие длилось 0,585 и 0,355 миллисекунд, а второе произошло примерно через 0,03 секунды после первого. Было обнаружено, что мера дисперсии двух компонентов разрыва составляет около 332,72 пк / см3. Плотность двух суб-всплесков была измерена в 480 и 220 кДж / мс.

Ученые отметили: "Такие значения вместе с расчетным расстоянием до SGR 1935 + 2154 указывают на энергию разрыва 400–800 МГц на уровне 30 дециллионов эрг, которая ярче, чем у любого радиоизлучающего магнетара, известного на сегодняшний день".

"Новый радиовсплеск был идентифицирован, когда SGR 1935 + 2154 находился в расширенной активной фазе, в которой сообщалось о сотнях высокоэнергетических вспышек. Взрыв, безусловно, является самым ярким подобным событием, обнаруживаемым любым магнетаром в галактике Млечный Путь".

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы засекли суперяркую вспышку звезды.