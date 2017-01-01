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В нашей галактике найдены три новых скопления звезд

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Скопления находятся почти в 5 тысячах световых лет от нас.
Найденные звездные скопления
Найденные звездные скопления
arxiv.org

Используя данные, собранные при помощи спутника Gaia («Гея») Европейского космического агентства, бразильские астрономы обнаружили три новых скопления звезд в нашей галактике Млечный путь. Эти скопления, получившие обозначения UFMG 1, UFMG 2 и UFMG 3, были обнаружены в рукаве Стрельца нашей Галактики.

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Рассеянные скопления, формируемые из гигантских молекулярных облаков, представляют собой группы звезд, связанных между собой гравитационно. К настоящему времени ученые открыли уже более 1000 скоплений звезд в нашей Галактике и не прекращают поиски в надежде найти новые разновидности таких скоплений. Расширение списка известных науке рассеянных скоплений звезд может сыграть важную роль в понимании формирования и эволюции нашей Галактики.

В новом исследовании группа астрономов под руководством Филиппа А. Феррейры (Filipe A. Ferreira) из Федерального университета Минас-Жерайс, Бразилия, сообщает об идентификации трех новых рассеянных скоплений звезд в рукаве Стрельца, в окрестностях скопления звезд среднего возраста под названием NGC 5999. Проанализировав данные наблюдений окрестностей скопления NGC 5999, собранные при помощи спутника Gaia и опубликованные в рамках релиза Gaia Data Release 2 (DR2), ученые заметили присутствие других скоплений звезд, о которых ранее не сообщалось в научной литературе.

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"Мы сообщаем об обнаружении трех новых рассеянных звездных скоплений под названиями UFMG 1, UFMG 2 и UFMG 3 в окрестностях скопления звезд среднего возраста NGC", - указывается в работе.

Эти вновь идентифицированные скопления находятся на расстоянии примерно 4900 световых лет от Земли, а их возраст составляет от 0,1 до 1,4 миллиарда лет, отмечают авторы.

Исследование появилось на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org.

Напомним, ранее сообщалось, что в нашей галактике нашли звезду-близнеца Солнца.

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Теги: галактика, звезды, Млечный путь, астрономия
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