Полет опасного астероида возле Земли показывают онлайн

Возле Земли пролетает астероид.

Большой астероид благополучно пролетел возле Земли. Все желающие могли наблюдать за его приближением к нашей планете в режиме реального времен с помощью бесплатной веб-трансляции из онлайн-обсерватории Slooh.

29 апреля в два часа ночи по Киеву обсерватория начала трансляцию пролета околоземного астероида под названием 1998 OR2.

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Но ближе всего к Земле астероид приблизится в 11:56 по Киеву. В это время астероид будет на расстоянии около 6,3 миллиона километров от Земли, или примерно в 16 раз больше среднего расстояния между Землей и Луной.

В то время как астероид 1998 OR2 не представляет угрозы для нашей планеты в настоящее время, NASA классифицирует его как “потенциально опасный“ астероид из-за его большого размера и того факта, что его орбита пересекается с орбитой Земли вокруг Солнца. Астрономы подсчитали, что астероид 1998 OR2 имеет диаметр приблизительно 2 км.

“Астероид 1998 OR2 огромен - его диаметр составляет 2 км и он движется с невероятной скоростью 31319 км в час“, - сказал астроном Пол Кокс. “Члены Slooh отслеживают этого Голиафа в течение последних недель, когда он приближается к Земле, используя роботизированные телескопы Slooh на Канарских островах и в Чили“, - добавил он.

Несмотря на то, что астероид находится в миллионах километров от Земли, большой размер астероида позволяет телескопам рассмотреть космический объект. Во время сегодняшней “звездной вечеринки“ астрономы будут использовать два телескопа Planewave 432 миллиметра в Чили и на Канарских островах для съемки живых изображений астероида 1998 OR2.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы засняли карантинный метеорит.