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Ученые составили первую полную геологическую карту Луны

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Единая геологическая карта Луны составлена впервые.
Подробная карта Луны
Подробная карта Луны
NASA

Используя данные спутников и миссий эпохи Аполлона, ученые из Геологической службы США (USGS), NASA и Лунного планетарного института собрали воедино, как они говорят, первую комплексную геологическую карту Луны.

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Наш естественный спутник, которому 4,5 миллиарда лет, украшен всевозможными скалами, кратерами и другими интересными геологическими особенностями. Чтобы углубиться в детали, ученые изучили региональные карты шести миссий “Аполлон“ и объединили их с современными данными недавних спутниковых миссий.

Обновление исторических карт новыми научными наблюдениями позволило ученым составить невероятно детальную перспективу Луны, показывая ее геологию в масштабе 1:5 000 000.

Подробная карта Луны
Подробная карта Луны
NASA


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Ученые говорят, что эта Единая геологическая карта Луны поможет в планировании будущих пилотируемых полетов на Луну, а также предлагать ключевые идеи для ученых здесь, на земле.

“Эта карта является кульминацией многолетнего проекта“, - сказал Кори Фортеццо, геолог USGS и ведущий автор. “Он предоставляет жизненно важную информацию для новых научных исследований, связывая исследование конкретных мест на Луне с остальной частью лунной поверхности“.

Напомним, ранее сообщалось, что была составлена самая подробная карта Луны.

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Теги: Луна, карта, геология
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