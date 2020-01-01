Арктика может лишаться льда раз в год
Ученые из 21 университета опубликовали общую работу, в которой описывается моделирование таяния льдов в Арктике. Их прогнозы неутешительны.
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"Мы изучаем моделирование арктического морского льда на основе последнего поколения моделей глобального климата. Мы находим, что наблюдаемая эволюция арктической зоны морского льда лежит в пределах распространения модельных симуляций. В частности, модели последнего поколения работают лучше, чем модели предыдущих поколений, при моделировании потерь морского льда для заданного количества выбросов CO2 и для заданного количества глобального потепления", - говорится в исследовании.
Сейчас Северный Ледовитый океан покрыт льдом круглый год. Но, согласно климатической модели, уже в сентябре 2050 года океан станет практически свободным от морского льда.
Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили, когда полностью растают льды Арктики.
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