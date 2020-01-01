Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Арктика может лишаться льда раз в год

Комментариев: 0
Изменения климата заставят льды таять, хотя ранее тут всегда был лед.
К 2050 году все льды расстают
К 2050 году все льды расстают
eadaily.com

Ученые из 21 университета опубликовали общую работу, в которой описывается моделирование таяния льдов в Арктике. Их прогнозы неутешительны. 

Читай также: Ученые в шоке: адская жара начнется из-за Арктики

"Мы изучаем моделирование арктического морского льда на основе последнего поколения моделей глобального климата. Мы находим, что наблюдаемая эволюция арктической зоны морского льда лежит в пределах распространения модельных симуляций. В частности, модели последнего поколения работают лучше, чем модели предыдущих поколений, при моделировании потерь морского льда для заданного количества выбросов CO2 и для заданного количества глобального потепления", - говорится в исследовании.

Сейчас Северный Ледовитый океан покрыт льдом круглый год. Но, согласно климатической модели, уже в сентябре 2050 года океан станет практически свободным от морского льда.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили, когда полностью растают льды Арктики.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: лед, Арктика, Северный Ледовитый океан, климат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь