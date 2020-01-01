Интересный факт дня: Кошки могут скучать по хозяевам

Примерно 13,5% кошек испытывают беспокойство, если хозяина нет долго.

О том, что собаки скучают по владельцам - давно известный факт. Но как обстоит ситуация с кошками? Есть мнение, что они счастливы и в одиночестве в течение долгого времени. Чтобы понять, испытывают ли кошки дискомфорт при разлуке с хозяином, специалисты создали опросник для владельцев котов. Их спрашивали про деструктивное поведение во время отсутствия и способах взаимодействиях с питомцами.

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Выяснилось, что 13,5% кошек вели себя деструктивно в отсутствии хозяина. У многих питомцев была зафиксирована чрезмерная вокализация, неадекватное мочеиспускание, апатия, агрессивность и беспокойство.

Исследователи считают, что опросник требует дополнительной проверки, чтобы провести непосредственное наблюдение за поведением кошек, так как многие владельцы могут не правильно интерпретировать действия своих питомцев. Например, царапание поверхностей является нормальным для кошек, но хозяева могут считать это отклонением от постоянного поведения.

Ученым предстоит еще большая работа по определению взаимоотношений между людьми и кошками, но этот опросник может послужить отправной точкой для будущих исследований, а также указать на определенные факторы окружающей среды, которые могут помочь кошкам во время разлуки.

Напомним, ранее мы узнали, что кошки доводят людей до самоубийства.