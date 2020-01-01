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Рассчитаны сценарии возможного столкновения астероида Апофис с Землей

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В Массачусетском технологическом институте предложили модели для проверки траектории астероида и его отклонении от Земли.
Астероид могут атаковать ядерной бомбой
Астероид могут атаковать ядерной бомбой
mit.edu

13 апреля 2029 года ледяной кусок астероида, который больше Эйфелевой башни, пролетит возле Земли со скоростью 30 километров в секунду, задевая сферу геостационарных спутников планеты. Это будет самый близкий подлет одного из крупнейших астероидов, пересекающих орбиту Земли в следующем десятилетии.

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Наблюдения за астероидом, известным как 99942 Апофис, названного в честь египетского бога хаоса, предположили, что его пролет 2029 пройдет через гравитационный колодец - место в гравитационном поле Земли, которое вытянет траекторию астероида так, что на следующем его пролете, в 2036 году это, вероятно, окажет разрушительное воздействие на планету.

К счастью, более поздние наблюдения подтвердили, что астероид будет перемещаться возле Земли без инцидентов как в 2029, так и в 2036 году. Тем не менее, большинство ученых считают, что никогда не рано рассматривать возможность отклонения астероида.

Теперь исследователи Массачусетского технологического института разработали основу для принятия решения о том, какой сценарий более реалистичен при отклонении астероида. Их метод принятия решения учитывает массу и импульс астероида, его близость к гравитационному колодцу и количество времени предупреждения о приближающемся столкновении, которое имеют ученые.

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Исследователи применили свой метод к Апофису и Бенну, другому околоземному астероиду, который является целью OSIRIS-REx, оперативной миссии НАСА, которая планирует вернуть образец поверхностного материала Бенну на Землю в 2023 году. REXIS, прибор, разработанный и построенный студентами в Массачусетском технологическом институте, также является частью этой миссии, и его задача состоит в том, чтобы характеризовать обилие химических элементов на поверхности.

В статье, опубликованной в этом месяце в журнале Acta Astronautica, исследователи используют свою карту решений для определения типа миссии, которая, вероятно, будет наиболее успешной при отклонении Апофиса и Бенну, в различных сценариях, в которых астероиды могут направляться к Земле. Они говорят, что метод может быть использован для разработки оптимальной конфигурации миссии и кампании по отклонению потенциально опасного околоземного астероида.

"Люди в основном рассматривали стратегии отклонения в последнюю минуту, когда астероид уже прошел через гравитационный колодец и движется к столкновению с Землей", - говорит Сунг Вук Паек, ведущий автор исследования и бывший аспирант факультета Массачусетского технологического института аэронавтики и космонавтики. "Я заинтересован в предотвращении прохода колодца задолго до удара Земли. Это похоже на упреждающий удар с меньшим количеством хаоса".

Соавторами Паека в MIT являются Оливье де Век, Джеффри Хоффман, Ричард Бинзел и Дэвид Миллер.

В 2007 году НАСА в своем докладе, представленном Конгрессу США, пришло к выводу, что в случае, если астероид направляется к Земле, наиболее эффективным способом отклонить его будет запуск ядерной бомбы в космос. Сила его детонации взорвет астероид, хотя планете придется столкнуться с возможными ядерными осадками. Применение ядерного оружия для смягчения астероидов остается спорным вопросом в планетарной защите.

Вторым наилучшим вариантом было отправить "кинетический ударник" - космический корабль, ракету или другой снаряд, который при нацеливании в правильном направлении и с достаточной скоростью должен столкнуться с астероидом, передать некоторую долю его импульса и отклониться от курса.

"Основной физический принцип похож на игру в бильярд", - объясняет Паек.

Напомним, ранее сообщалось, что астероид-убийцу будут таранить другим астероидом.

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Теги: астероид, Апофис, Земля
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