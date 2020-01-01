Рассчитаны сценарии возможного столкновения астероида Апофис с Землей

В Массачусетском технологическом институте предложили модели для проверки траектории астероида и его отклонении от Земли.

13 апреля 2029 года ледяной кусок астероида, который больше Эйфелевой башни, пролетит возле Земли со скоростью 30 километров в секунду, задевая сферу геостационарных спутников планеты. Это будет самый близкий подлет одного из крупнейших астероидов, пересекающих орбиту Земли в следующем десятилетии.

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Наблюдения за астероидом, известным как 99942 Апофис, названного в честь египетского бога хаоса, предположили, что его пролет 2029 пройдет через гравитационный колодец - место в гравитационном поле Земли, которое вытянет траекторию астероида так, что на следующем его пролете, в 2036 году это, вероятно, окажет разрушительное воздействие на планету.

К счастью, более поздние наблюдения подтвердили, что астероид будет перемещаться возле Земли без инцидентов как в 2029, так и в 2036 году. Тем не менее, большинство ученых считают, что никогда не рано рассматривать возможность отклонения астероида.

Теперь исследователи Массачусетского технологического института разработали основу для принятия решения о том, какой сценарий более реалистичен при отклонении астероида. Их метод принятия решения учитывает массу и импульс астероида, его близость к гравитационному колодцу и количество времени предупреждения о приближающемся столкновении, которое имеют ученые.

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Исследователи применили свой метод к Апофису и Бенну, другому околоземному астероиду, который является целью OSIRIS-REx, оперативной миссии НАСА, которая планирует вернуть образец поверхностного материала Бенну на Землю в 2023 году. REXIS, прибор, разработанный и построенный студентами в Массачусетском технологическом институте, также является частью этой миссии, и его задача состоит в том, чтобы характеризовать обилие химических элементов на поверхности.

В статье, опубликованной в этом месяце в журнале Acta Astronautica, исследователи используют свою карту решений для определения типа миссии, которая, вероятно, будет наиболее успешной при отклонении Апофиса и Бенну, в различных сценариях, в которых астероиды могут направляться к Земле. Они говорят, что метод может быть использован для разработки оптимальной конфигурации миссии и кампании по отклонению потенциально опасного околоземного астероида.

"Люди в основном рассматривали стратегии отклонения в последнюю минуту, когда астероид уже прошел через гравитационный колодец и движется к столкновению с Землей", - говорит Сунг Вук Паек, ведущий автор исследования и бывший аспирант факультета Массачусетского технологического института аэронавтики и космонавтики. "Я заинтересован в предотвращении прохода колодца задолго до удара Земли. Это похоже на упреждающий удар с меньшим количеством хаоса".

Соавторами Паека в MIT являются Оливье де Век, Джеффри Хоффман, Ричард Бинзел и Дэвид Миллер.

В 2007 году НАСА в своем докладе, представленном Конгрессу США, пришло к выводу, что в случае, если астероид направляется к Земле, наиболее эффективным способом отклонить его будет запуск ядерной бомбы в космос. Сила его детонации взорвет астероид, хотя планете придется столкнуться с возможными ядерными осадками. Применение ядерного оружия для смягчения астероидов остается спорным вопросом в планетарной защите.

Вторым наилучшим вариантом было отправить "кинетический ударник" - космический корабль, ракету или другой снаряд, который при нацеливании в правильном направлении и с достаточной скоростью должен столкнуться с астероидом, передать некоторую долю его импульса и отклониться от курса.

"Основной физический принцип похож на игру в бильярд", - объясняет Паек.

Напомним, ранее сообщалось, что астероид-убийцу будут таранить другим астероидом.