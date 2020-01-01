Археологи нашли возможное место захоронения Нефертити

Скорей всего, царица была похоронена рядом с фараоном Тутанхамоном.

В течение многих лет существовала противоречивая теория о знаменитой гробнице фараона Тутанхамона, насчитывающей 3300 лет: останки королевы Нефертити находятся за стенами его гробницы.

Команда ученых во главе с Мамдухом Эльдамати, бывшим египетским министром древностей, похоже, недавно подтвердила эту теорию.

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Исследователи осмотрели гробницу с помощью радара и обнаружили неизвестное ранее пространство возле захоронения Тутанхамона. Открытая область имеет высоту около 2,1 метра и длину 10 метров.

Теория погребения Нефертити была впервые предложена в 2015 году британским египтологом, который сказал, что за могилой Тутанхамона могут быть секретные камеры. Теория была подкреплена первоначальными исследованиями в том же году.

Три года спустя другая команда нашла доказательства, опровергающие теорию. Используя радар, Франко Порчелли и его команда исследовали область вокруг могилы фараона, и пришли к выводу, что там ничего не было.

“Возможно, это немного разочаровывает“, - сказал он в 2018 году.

Но в среду команда Эльдамати сделала заявление. Научный журнал Nature узнал подробности неопубликованного отчета его команды, в котором были обнаружены новые свидетельства секретного помещения, которое могло содержать останки Нефертити. Команда представила свои исследования Верховному совету древностей Египта в начале февраля.

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Революционное открытие “чрезвычайно волнительно“, сказал Рэй Джонсон, египтолог из Чикагского университета, который не входил в исследовательскую группу.

“Очевидно, что есть что-то на другой стороне северной стены погребальной камеры“, - сказал он Nature.

Могила Тутанхамона впервые была обнаружена почти сто лет назад, в 1922 году. Сам фараон загадочным образом скончался в возрасте 19 лет в 1323 году до нашей эры, после 10 лет правления троном. (Эксперты считают, что он умер от гангрены, хотя ранее они думали, что его убили.)

Хотя некоторые в восторге от нового открытия, другие остаются скептически настроенными.

По словам Захи Хавасса, бывшего министра египетских древностей, технология, которую использовала команда Эльдамати, ненадежна.

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Местоположение гробницы Нефертити уже давно остается загадкой. Если бы ее останки были обнаружены, это был бы значительный научный прорыв, по словам Николаса Ривза, британского ученого, который первым предложил, что Нефертити похоронена возле могилы фараона.

На протяжении большей части истории Нефертити была известна как Великая Королевская Жена фарона Эхнатона. Но некоторые египтологи считают, что она была назначена соправителем с Эхнатоном и управляла Египтом вместе с ним до его смерти.

Другие предполагают, что Нефертити могла править, но пока она была замаскирована под мужчину.

В любом случае, “если бы Нефертити была похоронен как фараон, это могло бы стать величайшим археологическим открытием за всю историю“, - сказал Ривз.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые поняли, почему Тутанхамон покрылся пятнами.