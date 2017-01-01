Черные копатели нашли неизвестную гробницу возле пирамиды Хеопса

Находке более 4 тысяч лет.

Жулики вели свои раскопки по ночам прямо внутри частного жилого дома в 30 метрах от знаменитой пирамиды. Полиция задержала злоумышленников, а Министерство по делам древностей Египта приступило к изучению сделанной ими находки.

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По имеющейся информации, “черные археологи“ проделали в полу жилого дома лаз, который ведет к длинному коридору и вырубленным в каменной породе нескольким залам, в одном из которых обнаружены каменные мужские статуи с поврежденными головами. Найден также древний керамический сосуд. Осмотревшие место раскопок ученые предположили, что гробница относится к древнейшим временам египетской истории, возможно, к пятой династии фараонов (примерно 2504 — 2347 года до нашей эры). Она может быть связана катакомбами с другими гробницами и даже с пирамидой Хеопса, пишет газета.

Как сообщил бывший министр по делам древностей Египта, Захи Хавас, район, где была сделана находка, известен тем, что под жилым кварталом могут находиться древние постройки и гробницы. Поэтому власти строго запрещают жителям производить самостоятельные раскопки, а археологические миссии вести здесь раскопки не могут, поскольку территория плотно застроена домами.

Напомним, ранее была раскрыта тайна строительства египетских пирамид.

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