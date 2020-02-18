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Ученые: Времени не существует

Комментариев: 2
Физики предложили новую теорию времени.
Время - лишь иллюзия нашего мозга
Время - лишь иллюзия нашего мозга
miridei.com

Время - это иллюзия, которая состоит из воспоминаний человека. Такую концепцию выдвинули ученые. Восприятие человека помогает различать настоящее или прошлое, но это не согласуется с Теорией состояний.

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Согласно теории Большого кризиса, все что что было и будет - происходит прямо сейчас. Когда Вселенная достигнет максимального расширения, она начнет сжиматься, и время будет двигаться в обратном направлении. 

"Мы можем изобразить нашу реальность либо как трехмерное место, где вещи происходят со временем, либо как четырехмерное место, где ничего не происходит (блокировать вселенную) — и если это действительно второй вариант, то изменение действительно является иллюзией, потому что ничего не меняется, все в одном — прошлое, настоящее, будущее. В любой момент у нас есть иллюзия, что прошлое уже произошло, а будущее еще не существует, и что все меняется" - заявил физик из Массачусетского технологического института Макс Тегмарк.

"Но все, что я когда-либо осознавал, это состояние моего мозга прямо сейчас. Единственная причина, по которой я чувствую, что у меня есть прошлое, заключается в том, что мой мозг содержит воспоминания".

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Его мнение поддерживает и Джулиан Барбур, британский физик, автор нескольких книг на тему времени.

"По мере того, как мы живем, мы, кажется, движемся сквозь череду Новых времен, но встает вопрос в том, каковы они? Вы можете думать об этом как о пейзаже или стране. Каждая точка в этой стране — это «сейчас», и я называю страну Платонией, потому что она вне времени и создана по совершенным математическим правилам", - поясняет Барбур. 

То, что мы воспринимаем как прошлое, ученые называет иллюзией нашего мозга.

"Единственное свидетельство, которое у вас есть о прошлой неделе, — это ваша память. Но память теперь происходит из стабильной структуры нейронов в вашем мозгу. Единственное свидетельство прошлого Земли — это камни и ископаемые. Но это просто устойчивые структуры в виде расположения минералов, которые мы рассматриваем в настоящем. Дело в том, что все, что у нас есть, — это эти записи, которые существуют в текущий момент", - добавляет Бабур.

Напомним, ранее сообщалось, что физики доказали существование петли времени.

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Теги: физика, время
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.02.2020, 14:23
Оценка:  0
гость
А не пора ли уволить накуй всех этих ученых? Пусть идут улицы подметать
RAT88    18.02.2020, 13:21
Оценка:  +3
RAT88
Время: Ученые не существуют
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