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Интересный факт дня: Мужчины больше подвержены коронавирусу

Комментариев: 2
Это может быть генетическая или физиологическая особенность.
Мужчины умирают от коронавируса чаще, чем женщины
Мужчины умирают от коронавируса чаще, чем женщины
EPA/UPG

Сильный пол более подвержен коронавирусу, чем женщины. Нацкомиссия здравоохранения Китая обнародовал данные о половозрастном составе умерших в больницах Китая от коронавируса. Выяснилось, что две трети умерших  - мужского пола.

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Ученые предположил, что это может быть связано генетической особенностью, так как мужчины предрасположены к более тяжелому течению болезни. Также высокую смертность от коронавируса связывают с тем, что мужчины чаще курят. Из-за этого заболевание быстрее перетекает в атипичную пневмонию. 

Еще одна гипотеза связана с социальным поведением. Именно мужчины чаще всего здороваются за руки, что приводит к быстрому распространению болезней именно у них. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появился сайт с онлайн-картой распространения коронавируса.

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Теги: коронавирус, Китай, коронавирус в Китае, интересные факты
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Комментариев (2)
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Глод    13.02.2020, 14:46
Оценка:  +1
Глод
Мужчины, вообще, больше подвержены болезням и живут меньше. Не только коронавирусу.
Глод    13.02.2020, 14:45
Оценка:  0
Глод
Мужчины, вообще больше подвержены болезням и живут меньше. Не только коронавирусу.
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