Интересный факт дня: Мужчины больше подвержены коронавирусу
Сильный пол более подвержен коронавирусу, чем женщины. Нацкомиссия здравоохранения Китая обнародовал данные о половозрастном составе умерших в больницах Китая от коронавируса. Выяснилось, что две трети умерших - мужского пола.
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Ученые предположил, что это может быть связано генетической особенностью, так как мужчины предрасположены к более тяжелому течению болезни. Также высокую смертность от коронавируса связывают с тем, что мужчины чаще курят. Из-за этого заболевание быстрее перетекает в атипичную пневмонию.
Еще одна гипотеза связана с социальным поведением. Именно мужчины чаще всего здороваются за руки, что приводит к быстрому распространению болезней именно у них.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появился сайт с онлайн-картой распространения коронавируса.
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