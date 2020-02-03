Никаких оснований утверждать, что жизнь после смерти есть, нет.

Физик Шон Кэрролл заявил, что нам нужно отказаться от глупых предрассудков и лучше изучать Вселенную. Космолог и профессор физики в Калифорнийском технологическом институте считает, что о загробной жизни можно не вспоминать, если изучить законы физики.

Читай также: Известный физик: Жизни после смерти нет

Жизнь после смерти могла бы существовать, если бы сознание было отделено от физического тела.

"Некоторые утверждают, что некоторая форма сознания сохраняется после того, как наши тела умирают и распадаются на составляющие их атомы. Но эти утверждения ничто, так как вступают в противоречие с законами физики, которые лежат в основе повседневной жизни, полностью понятны и абсолютно никак не регламентируют способы сохранения информации в мозгу человека после его смерти", заявил Кэрролл.

В качестве примера он приводит квантовую теорию поля, где утверждается, что что для каждого типа частиц существует одно поле.

Читай также: В мире скоро родится человек, который проживет тысячу лет

Так, все фотоны во Вселенной находятся на одном уровне, и у всех электронов тоже есть свое поле. И, если бы жизнь после смерти существовала, ученые бы нашли "частицы духа" и "силы духа".

"Если на самом деле это не что иное, как атомы и известные силы, у души явно нет возможности пережить смерть. Чтобы верить в жизнь после смерти, мягко говоря, требуется физика за пределами Стандартной модели. Самое главное, нам нужен какой-то способ, чтобы эта «новая физика» взаимодействовала с атомами, которые у нас есть", - написал ученый в журнала Scientific American.

"В пределах квантовой теории не может быть новой коллекции «духовных частиц» и «духовных сил», которые взаимодействуют с нашими обычными атомами, потому что мы бы обнаружили их в рамках существующих экспериментов. Нет причин быть агностиком в отношении идей, которые совершенно несовместимы со всем, что мы знаем о современной науке. Как только мы преодолеем любое нежелание столкнуться с реальностью в этом вопросе, мы можем перейти к гораздо более интересным вопросам о том, как на самом деле устроены люди и их сознание", - заключает физик.

Напомним, ранее сообщалось, что существование призраков объяснили Теорией относительности.