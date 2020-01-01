Звезда Бетельгейзе на пороге грандиозного взрыва

Астрономы зафиксировали гравитационные волны от звезды.

Ученые обнаружили, что звезда Бетельгейзе испускает гравитационные волны. Их удалось зафиксировать при помощи телескопов LIGO.

Читай также: Астрономы: из-за взрыва звезды ночь превратится в день

Астрономы считают, что гравитационные волны могут служить указанием на то, что звезда скоро взорвется. Но ученые не исключают, что это может быть и ошибкой, сообщает Science Alert.

Обнаруженные гравитационные волны относятся к типу взрывных. Т.е. их может порождать взрыв сверхновых. Но Бетельгейзе не превратилась в сверхновую. Так что, этот сигнал может исходить от какой-то другой сверхновой или вообще быть ошибкой детектора.

Также астрономы заявляют, что при детектировании гравитационных волн не были обнаружены нейтрино, которые, обычно, присутствуют при взрыве сверхновых.

Ранее сообщалось, что Бетельгейзе начала себя странно вести. Астрономы зафиксировали снижение яркости звезды, что может служить признаком быстрого выгорания гелия, которое происходит при переходе звезды в новую стадию.