Звезда Бетельгейзе начала себя странно вести

Это может означать сразу два варианта развития события.

Бетельгейзе - красный гигант - звезда в созвездии Ориона. Астрономы заметили, что она значительно снизила свою яркость. Теперь есть три варианта развития событий.

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Первый вариант: это переменная звезда и она тускнеет и набирает яркость с течением времени. Сейчас она превратилась из 10-й по яркости в 21-ю. Специалисты Университета Villanova заявили, что наблюдают самую низкую величину яркости.

Потускнение звезды может продолжаться тысячи лет.

"Звезды на более поздних этапах их жизни претерпевают множество изменений, которые мы пока не можем полностью объяснить. У них, вероятно, еще есть десятки тысяч лет, если не сотни тыся", — заявила астроном Иветт Сенес из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

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Второй вариант: Бетельгейзе начала разрушаться, а это значит, что все закончится взрывом сверхновой. Если это произойдет, звезда превратится в сверхъяркий объект, который будет видно даже днем. Последней сверхновой, которую наблюдало человечество, была сверхновая Кеплера в 1604 году. Взрыв было видно в течение дня на протяжении более трех недель.

Звезда находится на расстоянии сотни световых лет от нас, потому нам не стоит беспокоиться.

Третий вариант: в потускнении виновата сфера Дайсона. Физик из университета Ратгерса Мэтью Бакли предположил, что высокоразвитая инопланетная цивилизация может использовать звезду в качестве источника энергии.

"Никто не задает реальный вопрос: не тускнеет ли она потому, что кто-то заканчивает сферу Дайсона вокруг нее?", - написал он написал в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что фотограф-любитель впервые заснял взрыв сверхновой.

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