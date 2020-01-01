Найден второй самый ближайший к Солнце объект

Это астероид, который движется недалеко от Венеры.

Недавно обнаруженный астероид, который вращается вокруг Солнца на орбите Венеры, побил все рекорды. В дополнение к тому, что космический камень, названный 2020 AV2, является первым известным астероидом с этой орбитой, он имеет наименьший афелий, или расстояние от Солнца, среди всех известных природных объектов в Солнечной системе, за исключением Меркурия.

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Более того, путешествуя вокруг Солнца всего за 151 день, 2020 AV2 имеет самый короткий орбитальный период среди всех известных астероидов, согласно проекту Virtual Telescope Project , онлайн-обсерватории, базирующейся в Италии.

По данным Центра малых планет Международного астрономического союза, существует около 792 000 известных астероидов, но считается, что только 21 (включая 2020 AV2) находится на орбите ближе к Солнцу, чем Земля. Эти космические камни известны как астероиды Атира.

Обнаруженный астероид NASA

Астрономы узнали о 2020 AV2 на прошлой неделе, после того, как 4 января, согласно сообщению в блоге Bad Astronomy, телескоп Сэмюэля Ошина Шмидта на переходном объекте Цвики в Калифорнии обнаружил астероид в ночном небе. Его уникальная орбита вдохновила ученых называть его Ватира, сочетание Венеры и Атиры.

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Тем не менее, Ватира остается загадкой для астрономов. Астероид настолько мал, что сложно определить его размер. Тем не менее, по данным Bad Astronomy, расстояние и яркость объекта указывают на то, что он, вероятно, составляет несколько миль в поперечнике. Более того, ученые выяснили, что 2020 AV2 никогда не приближается ближе, чем 12 миллионов километров к Меркурию и 10 миллионов км к Венере.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы обнаружили возле Меркурия редчайший астероид.