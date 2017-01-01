Астрономы обнаружили возле Меркурия редчайший астероид

На данный момент известны только два подобных астероида.

Наблюдая небо во время рассвета и в сумерки, астрономы заметили космический камень, имеющий наименьший период обращения вокруг Солнца из известных науке астероидов.

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Камера Zwicky Transient Facility (ZTF) Паломарской обсерватории, расположенной в 145 километрах к юго-востоку от Лос-Анджелеса, США, производит быстрое сканирование неба каждую ночь. Система ZTF осуществляет поиски движущихся и мерцающих объектов: не только вспышек или взрывов звезд, но также проходящих мимо Земли астероидов, подобных космическому камню, который был описан в заявлении, сделанном в минувший понедельник, 8 июля, Калифорнийским технологическим институтом.

Этот впервые обнаруженный астероид – который теперь получил обозначение 2019 LF6 – обращается вокруг Солнца с периодом 151 день, то есть год на этом астероиде примерно вполовину меньше земного года.

Этот астероид относится к семейству так называемых Атир, представляющих собой класс околоземных объектов, обращающихся вокруг Солнца по орбитам, радиусы которых меньше радиуса земной орбиты. Орбита этого космического камня размером в 1 километр имеет вытянутую форму, и двигаясь по ней, астероид временами оказывается то за пределами орбиты Венеры, то ближе к Солнцу, чем Меркурий.

«LF6 является весьма необычным как с точки зрения орбиты, так и с точки зрения размера – его уникальная орбита объясняет, почему такой крупный астероид на протяжении нескольких десятков поисков околоземных объектов избегал обнаружения», - сказал Кванчжи Йе (Quanzhi Ye), исследователь-постдок из Калифорнийского технологического института, открывший этот астероид.

Согласно Йе, эти астероиды, движущиеся рядом с Солнцем, лучше всего наблюдаются за 20-30 минут перед рассветом или после заката. К настоящему времени Йе смог обнаружить два астероида класса Атир.

Напомним, ранее астрономы заявили, что астероиды стали падать на Землю чаще.