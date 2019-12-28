Ученые предложили подвинуть Солнечную систему

Звездные двигатель мог бы переместить Солнечную систему в случае опасности.

Цивилизация может дойти до такого момента развития, что сможет строить гигантские звездные двигатели, которые переместят всю Солнечную систему. Так называемый двигатель Каплана может использовать энергию Солнца для перемещения. Этот пока теоретический двигатель назвали в честь астрофизика Мэтью Кэплана из Иллинойского университета, который разработал основные принципы,

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Зачем нам может понадобиться такой двигатель? Вселенная постоянно движется, и может возникнуть ситуация, когда Солнечная система окажется возле черной дыры или звезды, готовой взорваться сверхновой. Даже сейчас человечество может предсказать подобное бедствие за несколько миллионов лет. И этого времени вполне хватит на разработку звездного двигателя.

Двигатель Каплана при помощи электромагнитных полей возле Солнца должен собрать необходимое количество водорода и гелия, когда они выбрасываются нашей звездой в виде солнечного ветра. Такой двигатель может вырабатывать два реактивных потока: поток из водорода, который удерживает двигатель на неизменной позиции относительно Солнца. А второй, состоящий из радиоактивного кислорода, полученного в реакторе термоядерного синтеза, обеспечивает основную тягу, позволяя двигателю толкать Солнце в нужном направлении.

Топлива для такого огромного двигателя может и не хватить, потому может потребоваться сооружение в виде сферы Дайсона, которая бы сфокусировала солнечный свет в определенном месте Солнца, подняв там температуру и "выходную мощность" солнечного ветра. Двигателю достаточно двигать только звезду, а ее гравитация будет передвигать и планеты Солнечной системы.

Как это примерно происходит - смотри на видео:

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае создали нарушающий законы физики двигатель.