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Развенчан миф о замороженной крови

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Никакой разницы между свежей и замороженной кровью не найдено.
Замороженная кровь ничем не отличается от свежей
Замороженная кровь ничем не отличается от свежей
freepik.com

Издание Journal of the American Medical Association опубликовало данные исследований американских ученых, которые выяснили, что при переливании не влияет, заморожена была кровь или использовалась свежая.

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Были проанализированы результаты переливания у 1,5 тыс детей из 50 клиник. Выяснилось, что кровь не влияла на протекание болезни и уровень смертности. Т.е., было доказано, что замороженная кровь была такой же эффективной, как и свежая, и использование старых эритроцитов для переливания крови неопасно для детей, а сами эритроциты находились на одном уровне с веществами из свежей крови.

Врачи добавляют, что переливание старых запасов крови довольно распространено в больницах. Иногда это единственный шанс на спасение умирающего пациента.

Напомним, ранее медики заявили, что у людей появились две новые группы крови.

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Теги: кровь, медицина, переливание
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