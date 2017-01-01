Развенчан миф о замороженной крови
Издание Journal of the American Medical Association опубликовало данные исследований американских ученых, которые выяснили, что при переливании не влияет, заморожена была кровь или использовалась свежая.
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Были проанализированы результаты переливания у 1,5 тыс детей из 50 клиник. Выяснилось, что кровь не влияла на протекание болезни и уровень смертности. Т.е., было доказано, что замороженная кровь была такой же эффективной, как и свежая, и использование старых эритроцитов для переливания крови неопасно для детей, а сами эритроциты находились на одном уровне с веществами из свежей крови.
Врачи добавляют, что переливание старых запасов крови довольно распространено в больницах. Иногда это единственный шанс на спасение умирающего пациента.
Напомним, ранее медики заявили, что у людей появились две новые группы крови.
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