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Названы самые опасные алкогольные напитки

Комментариев: 2
Они быстро всасываются в кровь и приводят к тяжелому похмелью.
Херес и портвейн оказались слишком опасными
Херес и портвейн оказались слишком опасными
freepik.com

Портвейн и херес быстро всасываются в кровь и отличаются высоким удельным содержанием этанола — порядка 20%. Это приводит к тяжелому похмелью. На третьем месте по опасности британцы назвали виски и другие крепкие алкогольные напитки, поскольку они приводят к сильному опьянению. Они медленнее всасываются кровеносной системой и подавляют работу клеток желудка из-за высокого градуса.

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Также специалисты предостерегли от употребления игристых вин в большом количестве — из-за пузырьков углекислого газа, которые приводят к быстрому опьянению. Не советуют они и чередовать алкоголь с водой, чтобы замедлить опьянение, а также запивать лёгкие напитки тяжёлыми.

Специалисты также напомнили, что употребление любых доз спиртного повышает риск смертельно опасных заболеваний.

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Теги: алкоголь
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    17.12.2019, 17:38
Оценка:  +1
zadneprohodchik
бухло -говно!
гость  (аноним)  17.12.2019, 17:33
Оценка:  +2
гость
Так почему в кино, всегда показывают богатых зажратых персонажей, которые хлыщут вискарь стаканами и без закуски? Для того, что бы люди его покупали и расставались со своим здоровьем?
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