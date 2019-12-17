Названы самые опасные алкогольные напитки
Портвейн и херес быстро всасываются в кровь и отличаются высоким удельным содержанием этанола — порядка 20%. Это приводит к тяжелому похмелью. На третьем месте по опасности британцы назвали виски и другие крепкие алкогольные напитки, поскольку они приводят к сильному опьянению. Они медленнее всасываются кровеносной системой и подавляют работу клеток желудка из-за высокого градуса.
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Также специалисты предостерегли от употребления игристых вин в большом количестве — из-за пузырьков углекислого газа, которые приводят к быстрому опьянению. Не советуют они и чередовать алкоголь с водой, чтобы замедлить опьянение, а также запивать лёгкие напитки тяжёлыми.
Специалисты также напомнили, что употребление любых доз спиртного повышает риск смертельно опасных заболеваний.
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