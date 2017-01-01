Создана отталкивающая все бактерии пищевая пленка

Такой материал можно использовать в больницах.

Антибактериальный материал разработали канадские ученые из Макмастерского университета. Они создали гибкую самоочищающуюся поверхность, которая отталкивает все формы бактерий, предотвращая распространение смертельных супербактерий, сообщается на сайте университета. Новый материал можно будет использовать в больницах, дома и при упаковке еды, заявляют авторы.

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Прообразом материала служили листья лотоса, которые благодаря своим уникальным свойствам отталкивают воду от своей поверхности. Поверхность нового материала отчасти повторяет особенности микростроения поверхности листа и текстурирована «морщинками», которые предотвращают попадание бактерий на поверхность.

Эксперименты показали, что капли крови и воды буквально отскакивают от поверхности. Это же происходит и с бактериями.

Наблюдения под микроскопом показали, что материал отражал практически все бактерии золотистого стафилококка и синегнойной палочки, которые представляют наибольшую угрозу из-за своей устойчивости к антибиотикам.

Внешне материал представляет собой обычную пластиковую пленку, которую можно применить к самым разным поверхностям.

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Его можно «упаковать» в термоусадочную пленку и использовать, например, для дверных ручек, перил, поверхностей в медицинских учреждениях и т. п.

“Пленка также идеально подходит для упаковки пищевых продуктов, особенно для хранения сырого мяса и птицы“, — подчеркнули авторы.

Глобальная проблема устойчивости супербактерий к действию антибиотиков провоцирует около 700 тысяч смертей в год. Недавно ученые из Сингапура представили новый полимер, который может бороться к резистентными бактериями внутри организма.

Напомним, ранее сообщалось, что в кишечнике человека нашли почти две тысячи неизвестных бактерий.