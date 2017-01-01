Путешествие во времени возможно в мультивселенной - ученые

Модель путешествия во времени предложили два физика.

Если бы вы отправились в прошлое, чтобы убить своих бабушку и дедушку, вы бы никогда не родились. Это делает убийство невозможным. Что означает, что вы на самом деле все-таки родились.

Читай также: BBC: Сможем ли мы путешествовать по кротовым норам?

Такого рода головокружительные парадоксы озадачивали нас вечно, вдохновляя создателей историй от Назад в будущее до Машины времени в джакузи.

Теперь New Scientist сообщает, что физики Барак Шошани и Якоб Хаузер из Института в Канаде придумали очевидное решение этих типов парадоксов, которое требует очень большого — но не обязательно бесконечного — числа параллельных Вселенных.

Они опубликовали свое исследование в архиве препринтов arXiv в прошлом месяце. В нем описывается модель, в которой человек теоретически мог бы путешествовать от одной временной шкалы к другой, шагая через дыру в пространстве-времени или червоточину, так как они утверждают, что это “математически возможно“.

“Подход параллельных Вселенных, который мы предлагаем, говорит, что есть разные Вселенные, где все примерно одинаково, и каждая математически находится на отдельном пространственно-временном многообразии“, — сказал Шошани New Scientist. “Вы можете переходить между ними, когда путешествуете во времени“.

Читай также: Машина времени реальна: Разработана надежная математическая модель

Несколько временных шкал позволят вам перейти на другую временную шкалу и убить своих дедушку и бабушку, не вызывая парадокса. Исследователи подсчитали, что количество временных интервалов не обязательно должно быть бесконечным, чтобы это работало.

У этой модели есть существенный недостаток, по крайней мере для повествовательных целей: путешествия во времени не принесут пользы для вашей собственной шкалы времени.

“То, что здесь означает путешествие во времени, — это переход между этими историями — это еще более странно“, — сказал New Scientist астрофизик и эксперт по темной материи Герайнт Льюис из университета Сиднея, который не принимал участия в исследовании.

“На каком-то уровне это даже не похоже на путешествие во времени, потому что какой смысл возвращаться назад во времени и убивать Гитлера, если вторая мировая война все еще продолжается во Вселенной, в которой вы находитесь?“

Напомним, ранее сообщалось, что американские физики изобрели машину времени без парадоксов.