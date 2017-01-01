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В ночь на субботу можно увидеть самый мощный звездопад

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В час можно увидеть до 150 метеоров.
Поток Гемениды можно увидеть в ночь на 14 декабря
Поток Гемениды можно увидеть в ночь на 14 декабря
sputnik-georgia.ru

Метеорный поток Геминиды — один из самых мощных "звездопадов" в году достигнет своего пика в ночь с 13 на 14 декабря, сообщает gismeteo.ua.

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Геминиды уникальны тем, что производят большое количество метеоров. Согласно прогнозам Американского метеорного общества (AMS), ливень Геминидов в 2019 году может принести до 150 метеоров в час, но наблюдениям может помешать достаточно яркая Луна.

Геминиды известны не только своим впечатляющим количеством, но и яркими разноцветными метеорами. Наблюдать за «звездопадом» лучше всего после полуночи и вдали от городских огней и других источников света.

В 2011 году метеорный поток Геминид дал всплеск до 200 метеоров в час.

Напомним, ранее сообщалось, что в метеорите скрывался невиданный ранее внеземной минерал.

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Теги: Геминиды, метеоры
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