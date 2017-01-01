В метеорите скрывался невиданный ранее внеземной минерал

Метеорит, который упал почти 70 лет назад, обнаружили неизвестный минерал.

Согласно новому исследованию, впервые опубликованному на австралийском новостном сайте The Age, этот минерал нигде не встречается на нашей планете в чистом виде и как таковой, он был создан только искусственно.

Читай также: Внеземное происхождение воды доказали при помощи пушки

Метеорит Уэддерберн (Wedderburn) был впервые обнаружен в 1951 году недалеко от Уэддерберна в Виктории, Австралия, и в настоящее время является частью коллекции Музеев Виктории. Когда он было впервые найден, камень был "размером с лимон" и весил 210 грамм. Со времени открытия космического камня исследователи со всего мира изучали его кусочки, чтобы понять, из чего он сделан и откуда он взялся.

В прошлом году исследователи из Калифорнийского технологического института провели последние исследование. Используя электронно-лучевой микроскоп и электронный зонд, они проанализировали срез космической породы и обнаружили редкий, ранее не названный минерал.

Минерал состоит из особой структуры атомов железа и углерода. Исследователи назвали его «edscottite» в честь Эдварда Р.Д. Скотта, космохимика из Гавайского университета в Маноа. Скотт был первым, кто определил формулу этого минерала в начале 1970-х годов, когда он был создан в лаборатории, сказал ведущий автор книги Чи Ма, старший научный сотрудник и минеролог из Калифорнийского технологического института.

Читай также: В метеорите обнаружили часть кометы

Но поскольку этот минерал не встречается на нашей планете в естественных условиях - он был предварительно искусственно получен в лаборатории и до недавнего времени не имел названия. Согласно The Age, только минералам, которые встречаются в природе, дают название.

Метеорит Уэддерберн, вероятно, произошел от астероида, который «каким-то образом сбился с курса и направился на Землю», сказал Ма в интервью журналу Live Science. Сам метеорит, вероятно, является разрушенными останками маленькой планеты, которая столкнулась с другим небесным объектом в ранней Солнечной системе, добавил он. Минеральный эдскоттит мог образоваться, когда богатые никелем железные метеориты, такие как Уэддерберн, медленно охлаждались, сказал он.

«У каждого минерала есть свой голос и своя история», - сказал Ма. «Каждый новый инопланетный минерал представляет собой особую среду формирования и может дать представление о процессах, происходящих в туманностях, на астероидах, луне и Марсе». Ма и его команда надеются проанализировать другие метеориты, чтобы проверить, не содержат ли они также эдскоттит.

Выводы были опубликованы 28 августа в журнале American Mineralogist.

Напомним, ранее сообщалось, что метеорит упал на рисовом поле в Индии.