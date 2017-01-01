NASA показало карту водяного льда на Марсе

Туда могут высадиться люди.

NASA имеет большие планы по возвращению астронавтов на Луну в 2024 году, это будет ступенька на пути к отправке людей на Марс. Но где должны высадиться первые люди на Красной планете?

Новая статья, опубликованная в Geophysical Research Letters поможет, предоставив карту водяного льда, который, как полагают, находится всего в 2,5 сантиметрах под поверхностью.

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Водяной лед будет ключевым фактором для любого потенциального места посадки. С небольшим количеством свободного места на борту космического корабля, любые человеческие миссии на Марс должны будут собирать то, что уже доступно на планете, особенно это касается питьевой воды и изготовления ракетного топлива.

NASA называет эту концепцию "использованием ресурсов in situ", и это важный фактор при выборе места высадки людей на Марс. Спутники, вращающиеся вокруг Марса, необходимы для того, чтобы помочь ученым определить лучшие места для строительства первой марсианской исследовательской станции. Авторы новой статьи используют данные двух из этих космических аппаратов, NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) и Mars Odyssey orbiter, чтобы найти водяной лед, который потенциально может быть в пределах досягаемости астронавтов на Красной планете.

- "Вам не понадобится экскаватор, чтобы выкопать этот лед. Вы могли бы использовать лопату", - сказал ведущий автор статьи Сильвен Пике из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, штат Калифорния. "Мы продолжаем собирать данные о погребенном льду на Марсе, нацеливаясь на лучшие места для посадки астронавтов."

Жидкая вода не может долго существовать в разреженном воздухе Марса; при таком малом давлении воздуха она испаряется из твердого тела в газ, когда подвергается воздействию атмосферы.

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Марсианский водяной лед заперт под землей во всех средних широтах планеты. Эти области вблизи полюсов были изучены посадочным модулем NASA Phoenix lander, который искал лед, и MRO, который сделал много снимков из космоса метеорных ударов, которые раскопали этот лед. Чтобы найти лед, который астронавты могли бы легко откопать, авторы исследования полагались на два теплочувствительных прибора: марсианский климатический зонд MRO и камеру тепловизионной системы визуализации (THEMIS) на Mars Odyssey.

Зачем использовать термочувствительные приборы при поиске льда? Погребенный под водой лед изменяет температуру поверхности Марса. Авторы исследования сопоставили температуры, наводящие на мысль о наличии льда, с другими данными, такими как резервуары льда, обнаруженные радаром или замеченные после падения метеорита. Также были полезны данные гамма-спектрометра Odyssey, специально предназначенного для картирования отложений водяного льда.

Как и ожидалось, все эти данные свидетельствуют о наличии водяного льда на всех полюсах Марса и в средних широтах. Но карта показывает особенно мелкие отложения, которые будущие планировщики миссий могут захотеть изучить дальше.

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Хотя на Марсе есть много мест, которые ученые хотели бы посетить, немногие из них станут посадочными площадками для астронавтов. Большинство ученых обосновались бы в северных и южных средних широтах, где больше солнечного света и температура выше, чем на полюсах. Но есть большое предпочтение для посадки в северном полушарии.

Большая часть региона под названием Arcadia Planitia является самой заманчивой целью в северном полушарии. Карта показывает много синего и фиолетового в этом регионе, показывая водяной лед на глубине около 30 сантиметров; теплые цвета более чем в 60 сантиметрах. Растянутые черные зоны на карте представляют собой области, где посадочный корабль погрузился бы в мелкую пыль.

Пике планирует всестороннюю кампанию по продолжению изучения подповерхностного льда в разные сезоны года, наблюдая, как обилие этого ресурса меняется с течением времени.

"Чем больше мы ищем подповерхностный лед, тем больше мы находим", - сказал заместитель руководителя проекта MRO Лесли Тамппари из JPL. "Наблюдение Марса с помощью нескольких космических аппаратов в течение многих лет продолжает предоставлять нам новые способы обнаружения этого льда."

Напомним, ранее сообщалось, что на Марсе нашли озеро с жидкой водой.