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В NASA составят карту местоположения воды на Марсе

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Предполагаемые залежи подповерхностного льда нанесут на карту.
Где может быть вода на Марсе
Где может быть вода на Марсе
NASA

NASA согласовало с учеными программу картирования залегающего неглубоко под поверхностью водяного льда на северном полушарии Марса. Проект получил название SWIM (Subsurface Water Ice Mapping — картирование подповерхностного водяного льда). Для его выполнения будут использоваться различные данные нескольких космических аппаратов, изучающих планету с орбиты. Об инициативе пишет пресс-служба Планетологического института США.

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Атмосферное давление на поверхности Марса составляет примерно 1/170 от земного, из-за чего долговременное существование жидкой воды на нем невозможно — она должна либо испариться, либо замерзнуть. В графическом виде это свойство воды представляется на фазовой диаграмме: на ней показаны равновесные состояния фаз воды, и при таком низком давлении жидкой фазы нет ни при какой температуре. Тем не менее, многие данные указывают на наличие значительных залежей льда на относительно небольшой глубине под поверхностью Марса.

Предполагаемые колонисты на Марсе должны будут использовать максимальное доступное количество местных ресурсов, и вода может стать одним из самых важных. Однако для этого необходимо составить карты доступности потенциальных источников. Эту задачу по заказу NASA решают Натаниэл Путзиг (Nathaniel Putzig) и Гарет Морган (Gareth Morgan) из Планетологического института США. Они работают над проектом SWIM, который продолжает пилотный проект по картированию льда на Равнине Аркадия.

Напомним, ранее ученые засомневались в наличии воды на Марсе.

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Теги: вода на Марсе, Марс, вода
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