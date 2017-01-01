Возле берегов Калифорнии нашли странные отметины

Подводные кратеры поставили в тупик ученых.

Ученые из Института подводных исследований в Монтерей-Бей, изучая дно океана у берегов Калифорнии, нашли нечто странное. На одном из участков напротив малонаселенного района под названием Биг-Сур они обнаружили около 15 тысяч относительно небольших углублений. Доклад об открытии был представлен на конференции Американского геофизического союза.

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Район океана напротив Биг-Сур стал объектом пристальных исследований, так как здесь хотят построить морскую ветроэлектростанцию. Еще в 1999 году при помощи гидролокатора здесь были обнаружены довольно большие подводные кратеры диаметром в среднем около 170 метров и глубиной порядка пяти метров. Новое исследование показало, что эти кратеры перемежаются «подводными оспинами» — углублениями меньшего размера.

Эти «оспины» имеют диаметр порядка 10 метров, а глубину — не более метра. Примерно в трети из них найдены скопления выброшенного людьми мусора, в котором укрываются рыбы и другие морские существа. При этом дно вокруг углублений абсолютно чистое.

Ученые пока не выяснили, каковы могли быть механизмы появления подобных углублений. Более крупные кратеры связывали с подводными выбросами метана, но никаких следов присутствия газа в них не обнаружили. Если эти ямы действительно возникли в результате газовых выбросов, то это произошло очень давно.

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Что касается более мелких углублений — они, скорее всего, возникли благодаря деятельности морских животных. Останки крупных рыб или мусор, выброшенный с лодок и кораблей, привлекал мелкую живность, которая разрыхляла грунт вокруг, создавая яму на дне.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли следы крупнейшей в истории подводной катастрофы.