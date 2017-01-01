Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Разгадана тайна древнегреческой техники перемещения каменных блоков

Комментариев: 0
Все очень просто: использовались веревки и блоки из дерева.
Каменные блоки из храма Посейдона в Истмии, близ Коринфа, сохранили возможные следы использования необычного метода подъема
Каменные блоки из храма Посейдона в Истмии, близ Коринфа, сохранили возможные следы использования необычного метода подъема
Alessandro Pierattini

Масштабная каменная архитектура — одна из главных гордостей древнегреческой цивилизации. Здесь были применены не только многие базовые архитектурные концепции, но и инженерные приемы, необходимые для такой работы. Уже с конца VI века нашей эры греки использовали подъемные краны для перемещения массивных каменных блоков. Считается, что до того они полагались на наклонные скаты из бревен и земли, которые по завершении стройки разбирали, как это делали еще строители в Древнем Египте. 

Читай также: Выяснена тайна постройки загадочного храма в Камбодже

Однако Алессандро Пьераттини (Alessandro Pierattini) из Университета Нотр-Дам выдвинул новую гипотезу. В статье, опубликованной в журнале Annual of the British School at Athens, он описывает другую технологию подъема, которая, судя по найденным на камням отметинам, могла использоваться древнегреческими мастерами еще с середины VII века до нашей эры. Ученый интерпретирует эти отметины как углубления для тросов, рычагов и деревянных катков. С их помощью тяжелые плиты укладывались одна на другую, после чего веревки можно было вытянуть.

Читай также: Черная смерть: разгадана тайна падения могущественной империи

По расчетам ученого, такая система позволяла поднимать грузы до 400 килограммов. Возможно, она была изобретена в Коринфе и также использовалась при строительстве кораблей: именно здесь Пьераттини нашел древнейшие руины, плиты которых сохранили углубления, параллельными линиями идущие вдоль основания и одного ее торца. Он даже провел физическую реконструкцию технологии, показав, что такие борозды полезны и для подъема массивных камней, и для их плотной укладки один к другому.

«Для таких тяжелых блоков и при мощном трении между ними ровная укладка была проблемой, — пишет Пьераттини. — Даже в поздние времена для таких манипуляций в камне вытачивались отверстия под металлические рычаги. Отметины, на которые до сих пор обращали недостаточно внимания, позволили показать, что строители ранних храмов Коринфа и Истмии уже использовали рычаги для установки блоков».

Напомним, ранее проводились эксперименты, как переместить 25-тонные блоки руками.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: каменные блоки, Древняя Греция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь