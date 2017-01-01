Интересный факт дня: Млечный Путь состоит из двух дисков

Наша галактика имеет две структуры.

Как и многие другие спиральные галактики во Вселенной, Млечный Путь состоит из двух дискообразных структур — тонкого диска и толстого диска.

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Толстый диск, который охватывает тонкий диск, содержит около 20 процентов звезд Млечного Пути и считается старшим из пары, что основано на составе его звезд (которые имеют большую металличность).

Тем не менее, в недавнем исследовании группа из 38 ученых во главе с учеными из австралийского Центра передовой астрофизики в трехмерном пространстве ARC (ASTRO-3D) использовала данные миссии Кеплера для измерения звездных трясений на диске Млечного Пути.

Исходя из полученных данных, они пересмотрели официальные оценки возраста толстого диска Млечного Пути, который, по их заключению, составляет около 10 миллиардов лет.

Исследование, которое описывает их результаты — под названием «Обзор K2-HERMES: возраст и металличность толстого диска» — недавно появилось в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества.

Анатомия Млечного Пути NASA

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Группу возглавлял доктор Санджиб Шарма из Сиднейского института астрономии и Центра передового опыта по астрофизике всех небесных тел ARC в трех измерениях (ASTRO-3D), в состав которой входили представители нескольких университетов и исследовательских институтов.

Чтобы определить возраст толстого диска, доктор Шарма и его команда использовали метод, известный как астеросейсмология. Он состоит из измерения колебаний звезды, вызванных трясениями, где звезды претерпевают внезапные сдвиги, подобные землетрясениям.

Этот процесс позволяет исследователям проводить «галактическую археологию», они могут оглянуться на формирование Млечного Пути (более 13 миллиардов лет назад).

Как объяснил Деннис Стелло — доцент Университета Нового Южного Уэльса и соавтор исследования, это позволило им определить внутренние структуры звезд:

«Трясения генерируют звуковые волны внутри звезд, которые заставляют их звенеть или вибрировать. Полученные частоты говорят нам о внутренних свойствах звезд, в том числе об их возрасте».

Важно отметить, что астрономы не могут обнаружить реальные «звуки», генерируемые звездами. Вместо этого, движения внутри звезды измеряются на основе изменения яркости.

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Ранее астрономы отмечали, что наблюдения, проведенные миссией «Кеплер», не соответствовали моделям структуры Млечного Пути — которые предсказывали, что в толстом диске будет больше звезд с меньшей массой.

По существу, предыдущие модели галактик предполагали, что толстый диск был заселен звездами с низкой массой и низкой металличностью.

Однако, используя данные миссии K2 для проведения нового спектрального анализа, доктор Шарма и его команда определили, что химический состав, включенный в существующие модели, был неверным, что привело к неточным оценкам их возраста. Принимая это во внимание, ученые смогли привести астеросейсмологические данные в соответствие с галактическими моделями.

Анализ данных будет объединен с новой информацией, собранной спутником исследования транзитных экзопланет НАСА (TESS) — преемником Кеплера, который отправился в космос всего за семь месяцев до конца миссии «Кеплер». Эта информация улучшит оценки возраста большего количества звезд и поможет астрономам больше узнать о формировании и развитии Млечного Пути.

Напомним, ранее мы узнали, что антарктический лед выделяет радиацию.