Найдены обстреливающие Землю кометами звезды

Две соседние звезды своей гравитацией направляют кометы в Солнечную систему.

Астрономы долгое время считали, что окружающие Солнечную систему звезды могут направлять в нашу сторону своим гравитационным воздействием кометы, расположенные в облаке ледяных объектов, называемом облаком Оорта. В новом исследовании польские астрономы впервые смогли подтвердить этот механизм наблюдениями, обнаружив две близлежащие звезды, которые направили кометы в сторону нашей Солнечной системы.

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Астрономы обнаружили эту звездную пару, проанализировав предварительно движения более чем 600 звезд, расположенных в пределах сферы радиусом 13 световых лет вокруг Солнца. Эти новые находки позволяют подтвердить гипотезу, родившуюся с полвека назад, но в то же время показывают, насколько редкими являются такие события.

Считается, что на краю Солнечной системы находится облако ледяных объектов, называемое облаком Оорта – источник долгопериодических комет. Начиная с 1950-х гг., когда гипотеза о существовании этого облака была предложена Яном Оортом, астрономы подозревали, что проходящая мимо Солнечной системы звезда может своей гравитацией «втолкнуть» комету из облака Оорта прямо в нашу планетную систему, в результате чего мы будем наблюдать на ночном небе живописное зрелище. В течение многих лет астрономы прилагали усилия, пытаясь подтвердить эту гипотезу, но до настоящего времени эти попытки оказывались безуспешными.

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В новом исследовании команда под руководством Риты Высочанской (Rita Wysoczańska) из Институтской астрономической обсерватории Университета имени Адама Мицкевича в Познани, Польша, приводит результаты расчетов траекторий для 650 близлежащих звезд и сравнивает их с орбитами более чем 270 долгопериодических комет. В исследовании был использован каталог звезд, составленный при помощи миссии Европейского космического агентства под названием Gaia («Гея»), а также данные, полученные при помощи нескольких цифровых обзоров неба. Составив на основе этих данных численные модели, ученые произвели расчеты и обнаружили, что гравитационное воздействие близлежащих звезд на долгопериодические кометы, в результате которого кометы входят в Солнечную систему, удается надежно зафиксировать лишь для двух звезд. Поскольку этого «точечного» воздействия явно недостаточно, чтобы объяснить всё зарегистрированное наукой количество комет, прибывающих из облака Оорта, Высочанская и ее команда предполагают, что остальные кометы попадают в Солнечную систему в результате коллективного гравитационного воздействия со стороны множества близлежащих звезд, однако для расчета такого совместного воздействия требуются более сложные модели и мощные компьютеры.

Исследование принято к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society и доступно для ознакомления на arxiv.org.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало, как Солнце разрывает комету.