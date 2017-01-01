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Европа начала борьбу с глобальным потеплением

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Европарламент принял резолюцию по климату.
Европарламент начал борьбу с глобальным потеплением
Европарламент начал борьбу с глобальным потеплением
tvc.ru

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, объявляющую "климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию".

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Это случилось в четверг на пленарной сессии в Страсбурге. Авторы резолюции призвали Европейскую комиссию (ЕК) добиваться того, чтобы все её законодательные предложения в данной сфере были направлены на ограничение повышения средней температуры планеты. Необходимо добиться показателя ниже 1,5° по Цельсию сверх доиндустриальных уровней.

За документ проголосовали 429 парламентариев (против выступили 225). В резолюции также сказано, что Евросоюзу необходимо сократить выделение парниковых газов на 55% к 2030 году. К 2050 году должен быть достигнут углеродный нейтралитет.

Кроме того, Европарламент настаивает на том, чтобы страны ЕС удвоили свои вклады в международный Зелёный климатический фонд и при этом постепенно прекратили прямые и косвенные субсидии для ископаемого топлива к 2020 году.

Напомним, ранее ученые рассказали о сроках "углекислой" экологической катастрофы.

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Теги: Европарламент, экология, климат
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