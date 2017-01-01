Вспышка кори угрожает всеми миру - заявление ВОЗ

Количество заболеваний корью увеличилось на четверть за год.

Заболеваемость корью выросла на 26% за год, а болезнь теперь угрожает странам по всему миру — от Европы до островов Тихого океана. Медики винят антипрививочников: отказ от вакцинации носит массовый характер.

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Всемирная организация здравоохранения представила новый и крайне тревожный доклад о заболеваемости корью. Эксперты отмечают, что число случаев этой опасной болезни продолжает расти огромными темпами. По состоянию на начало ноября ВОЗ зарегистрировала более 440 200 заболевших, в основном детей. Это на 26% больше, чем год назад, сообщает ZME Science.

Крупные вспышки кори наблюдаются по всему миру, от Европы до Африки и островом Океании.

Хуже всего дела обстоят в Демократической Республике Конго, где в середине ноября было отмечено 250 270 случаев. 5 110 человек умерли.

В другой африканской стране, Чаде, болезнь охватила 94% районов страны и поразила 25 596 человек. Ситуация здесь может заметно ухудшиться: если в ДР Конго развернута программа вакцинации, то в Чаде власти медлят.

В Америке лидером по числу заболевших стала Бразилия, где отмечено 11 887 случаев, большинство в Сан-Паулу. В США также продолжаются вспышки кори, хотя ситуацию в штате Нью-Йорк удалось взять под контроль.

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Среди европейских стран наибольшее число случаев отмечено на постсоветском пространстве. Лидирует Украина с 56 802 случаями, за ней следуют Казахстан (10 126), Грузия (3904), Россия (3521) и Кыргызстан (2228).

Серьезная ситуация также сложилась в Турции, где число заболевших составило 2666.

Тяжелая ситуация и в тихоокеанском островном государстве Самоа, где от кори уже умерло 39 человек. ВОЗ предупреждает: низкий уровень вакцинации может привести к тому, что из двухсоттысячного населения заболеют около 3000.

Эксперты отмечают: от кори легко защититься, если вовремя сделать прививки. Однако если вакцинированы менее 95% людей в сообществе, сохраняется риск вспышки. Сейчас под угрозой даже регионы, где корь считалась искорененной.

Ухудшение ситуации ВОЗ связывает с популярностью антипрививочного движения. В частности, в последнее время распространяется ошибочная идея, что защититься от кори можно с помощью высоких доз витамина А. Однако ученые и эксперты отмечают, что у нее нет никаких научных подтверждений.