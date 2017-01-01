Астероиды скрывали кирпичики жизни

В двух астроидах найдены рибоза и другие сахара, которые могут участвовать в образовании молекул РНК и ДНК.

Рибоза — важнейший компонент РНК (рибонуклеиновая кислота). Во многих случаях современной жизни РНК играет роль молекулы-посредника, копируя генетические инструкции из молекулы ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) и доставляя их на молекулярные фабрики внутри клетки, называемые рибосомами. Последние считывают РНК для построения белков, необходимых для жизненных процессов.

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Теперь ученые нашли рибозу, а также арабинозу и ксилозу в двух богатых углеродом астероидах — NWA 801 и Murchison. Группа ученых обнаружила эти соединения после анализа порошкообразных образцов астероидов с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии, которая сортирует и идентифицирует молекулы по их массе и электрическому заряду.

Исследователи выяснили, что содержание рибозы и других сахаров колеблется от 2,3 до 11 частей на миллиард в NWA 801 и от 6,7 до 180 частей на миллиард в Murchison. Это достаточно много для небесных тел. Полученные ранее данные об обнаружении в составе комет аминокислот вкупе с новыми результатами подкрепляют гипотезу о зарождении жизни на Земле благодаря занесенным из космоса молекулам.

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Поскольку Земля наводнена жизнью, команда должна была рассмотреть возможность того, что сахара в астероидах — просто загрязнения земными веществами. Но многочисленные проверки, проведенные учеными, включая изотопный анализ, показали, что обнаруженные вещества не могли быть занесены с Земли.

Специалисты планируют проанализировать больше астероидов, чтобы получить лучшее представление о разнообразии внеземных сахаров. Они также намерены проверить, имеют ли внеземные молекулы сахара левостороннее или правостороннее смещение. Это важно для биологической активности таких соединений. Для живых организмов активность проявляют только левовращающие изомеры. В частности, ученые стремятся понять, почему именно левовращающие изомеры соединений составляют все живые организмы и как это связано с метеоритной активностью в эпоху, когда Земля была еще молода.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые воссоздадут в лаборатории условия для появления жизни.