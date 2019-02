Ученые воссоздадут в лаборатории условия для появления жизни

Гидротермальные источники могут быть идеальным местом для возникновения "кирпичиков жизни".

Гидротермальные источники, посредством которых тепло из недр планеты переходит в океан через трещины в коре, являются кандидатами на роль мест, в которых впервые зародилась жизнь. Поэтому для ученых большой интерес представляет воссоздание таких условий в лаборатории.

Читай также: Дарвин был прав: Геологи подтвердили теорию появления жизни

Именно это команда астробиологов выполнила в новом исследовании. Это исследование ставит целью глубже понять формирование "строительных кирпичиков" жизни в таких системах. Кроме того, исследователи считают, что аналогичные гидротермальные источники в подповерхностных океанах ледяных планет могут служить местами обитания представителей внеземной жизни.

В этом исследовании ученые во главе с Лори Барж (Laurie Barge), астробиологом из Лаборатории реактивного движения НАСА, расположенной в штате Калифорния, США, провели серию экспериментов, чтобы изучить точные условия, при которых происходит формирование аминокислот, «строительных кирпичиков», из которых слагаются белки, в таких системах. Для достижения этой цели исследователи воссоздали миниатюрные структуры по типу гидротермальных источников в лабораторных колбах, чтобы наблюдать, как протекают соответствующие химические реакции в более приближенных к реальности условиях, по сравнению с предыдущими экспериментами.

Читай также: Названо время появления жизни на Земле

Особенно интригующей для ученых представляется возможность того, что условия, аналогичные условиям гидротермальных источников, поддерживаются на дне подповерхностных океанов ледяных спутников гигантских планет, расположенных во внешней части Солнечной системы. Такие места могут находиться, например, на спутнике Сатурна Энцеладе (на фото) и спутнике Юпитера Европе.

Это новое исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Напомним, ранее эксперимент с лазером воссоздал условия возникновения жизни на Земле.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.