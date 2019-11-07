Миллениалам предрекли раннюю смерть

Это поколение более склонно к болезням.

Ассоциация Blue Cross Blue Shield опубликовала 32-страничный отчет, в котором говорится о том, что в ближайшие 10 лет здоровье поколения миллениалов заметно ухудшится, а расходы на лечение резко возрастут.

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Согласно прогнозу, миллениалы, к которым относятся люди, родившиеся в период с 1981 по 1996 годы, в три раза более склонны к различным заболеваниям и рискуют умереть в более раннем возрасте, чем представители предыдущего поколения, называемого поколением Х.

В отчете приводятся два возможных варианта развития событий: «базовый прогноз» или то, что можно ожидать, если нам каким-то образом удастся исправить складывающуюся ситуацию, и гораздо более пугающий — «неблагоприятный», если ничего не изменится. Согласно «неблагоприятному» варианту смертность миллениалов будет на 40% выше, чем у людей поколения Х, когда они находились в том же возрасте. Это отразится, например, на экономике, так как будучи больными, миллениалы не смогут работать так же продуктивно, как старшее поколение.

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Аналитики отмечают, что здоровье поколений отличается из-за проблем, связанных с «поведенческим здоровьем»: склонность к депрессии, гиперактивность и СДВГ (нарушение развития неврологическо-поведенческого характера), чувство тревоги и так далее — все это в большей степени присуще миллениалам.

В период с 2014 по 2017 годы показатели депрессии и гиперактивности среди миллениалов увеличились на 30%. По сравнению с представителями поколения X, миллениалы в возрасте от 30 до 39 лет реже умирают от скучных старых болезней, таких как инфаркт или рак. Чаще причиной их смерти становятся случайные передозировки, несчастные случаи, самоубийства и просто убийства.

С физической точки зрения миллениалы, выбирающие спорт и здоровое питание, более здоровы, чем их предшественники, но на прогнозы статистики смертности это никак не повлияло. При этом в отчете отмечается, что лечение, в том числе медикаментозное, приводит лишь к усугублению депрессии и еще большему стрессу из-за роста расходов на медицинскую помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что гаджеты назвали главными вредителями.