Взрыв сверхновой мог породить нашу Вселенную

Физики описали взрыв сверхновой, сравнив его с Большим взрывом.

Когда звезды умирают, они оставляют после себя сверхновые, которые иногда светят ярче, чем породившие их галактики. Один из таких взрывов мог быть причиной возникновения всей Вселенной. Такой же, но в лаборатории, воспроизвели ученые из Университета Центральной Флориды.

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В статье журнала Science они подробно описали механизм, вызвавший взрыв сверхновой — ключ к пониманию возникновения Вселенной. Изначально ученые не собирались раскрывать загадки мироздания, а проводили испытания гиперзвуковых двигателей, однако в процессе натолкнулись на важный критерий, необходимый для взрыва такого масштаба, рассказывает Phys.org.

«Копнув глубже, мы обнаружили, что этот механизм можно запустить, чтобы пассивное пламя стало очень активным, — рассказал один из исследователей, Карим Ахмед, в интервью Inverse. — Оно достигает точки, когда происходит детонация, которая и является, по сути, сверхновой».

Смерть звезды с массой в 10–100 раз больше Солнца вызывает взрыв сверхновой.

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В галактике вроде Млечного Пути такое происходит примерно каждые 50 лет, но как такой взрыв произошел в самый первый раз — оставалось загадкой. Вот вероятное объяснение.

В процессе умирания звезда начинает сгорать, поглощая кислород и углерод, а затем процесс ускоряется и оканчивается сильным взрывом. Ученые задались вопросом, как пламя спонтанно ускоряется и переходит в детонацию.

Ответ они нашли в сочетании турбулентности с пассивно горящим пламенем. В результате происходит мощный взрыв, который они и наблюдали в лаборатории. Такой же, но гораздо больших масштабов, мог породить нашу Вселенную, уверены они.

Изучив механизм Большого взрыва, космологи смогут лучше понять возраст Вселенной. Впрочем, есть у открытия и более приземленные варианты применения — например, в разработке более эффективных гиперзвуковых двигателей для аэрокосмической отрасли.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы показали видео взрыва сверхновой звезды.