Солнце поможет найти инопланетян

Наше светило хотят использовать как гравитационную линзу.

Наше Солнце может однажды помочь обнаружить признаки жизни на далеких планетах, при условии, что человечество научится выполнять в космосе один очень непростой маневр.

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Мотивация для выполнения этого сложнейшего маневра весьма серьезная – возможно, это поможет подтвердить наличие жизни на внесолнечной планете. Астробиологи, осуществляющие поиски жизни за пределами Земли, имеют возможность наблюдать не сами организмы, а лишь признаки, указывающие на их существование – так называемые биосигнатуры. Однако наличие биосигнатур не является обязательным признаком существования на планете жизни.

Поэтому помимо биосигнатур ученым нужен другой, независимый метод для подтверждения наличия жизни. «Мы хотим найти способ приблизиться к исследуемой планете или же, наоборот, приблизить ее к себе, - сказала Сара Сигер (Sara Seager), астроном из Массачусетского технологического института, США, на прошлой неделе, выступая на Международном конгрессе астронавтики. – Мы хотим другой инструмент. Пока что у нас его нет».

Сигер предложила один возможный вариант решения: разработку крохотных спутников, которые при помощи лазерного луча могут быть ускорены для совершения межзвездного путешествия. «Еще одна экстремальная, но реалистичная идея состоит в том, чтобы использовать Солнце как гравитационную линзу», - сказала Сигер.

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Астрономы уже давно используют галактики как гравитационные линзы. Если три объекта – наблюдатель, гравитационная линза и наблюдаемый далекий объект, планета – выстраиваются в одну линию, становится возможным наблюдать увеличенное изображение далекого космического объекта. Аналогично можно использовать как гравитационную линзу нашу звезду, хотя здесь возникает трудность совсем иного рода – необходимость в совершении невероятно долгого космического путешествия. «Мы не знаем, под силу ли нам предпринять такое путешествие, - сказала Сигер. – Мы бы хотели совершить гравитационный маневр вокруг Солнца, набрать за счет него скорость и отойти на расстояние в 500 астрономических единиц (1 а.е. равна среднему расстоянию от Земли до Солнца)». Для сравнения, космический аппарат Voyager 1 («Вояджер-1»), запущенный в 1977 г. и являющийся самым далеким действующим зондом в мире на настоящий момент, находится на расстоянии всего лишь 150 а.е. от Солнца.

Кроме преодоления огромного расстояния, для успеха данного предприятия также требуется очень точное выстраивание всех трех объектов вдоль единой линии, поскольку гравитационное линзирование не прощает мельчайших отклонений в расположении наблюдателя, наблюдаемого объекта и линзы, пояснила Сигер.

Тем не менее, описанный здесь метод представляется весьма реальным и увеличивает наши шансы обнаружить во Вселенной иную разумную жизнь, добавила Сигер.

Напомним, ранее сообщалось, что был предложен новый способ поиска зонда инопланетян.