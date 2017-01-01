Кислород к органам будут доставлять водоросли в крови

Способ получить кислород без вдыхания воздуха уже опробован.

Нетрадиционный способ получить кислород, не вдыхая воздух, разработали исследователи из Университета Людвига-Максимилиана. Ученые выяснили, что водоросли, помещенные в организм человека, могут вырабатывать кислород и питать им органы. Использование таких водорослей в качестве местных кислородных фабрик, например, в мозге человека может совершить переворот в деле терапии инсультов или других повреждений мозга, получаемых при кислородном голодании.

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«Поначалу это звучит очень забавно, — говорит нейробиолог Сьюзан Озугур. — Но это работает, так почему бы и нет? Я думаю, что у открытия есть большой потенциал». Ее коллега Ханс Страка озвучил весьма футуристический способ применения водорослей — будучи помещенными в кровь космонавтов, они помогут им лучше справляться с дальними космическими перелетами и потреблять меньше кислорода из окружающего воздуха.

В ходе экспериментов Страка, Озугур и их коллеги барботировали кислород в отрубленные головы головастиков, чтобы сохранить активность нервных клеток. Но как-то раз в беседе с ботаниками у Страки появилась идея использовать для подачи кислорода водоросли. «Я бы не назвал это сумасшедшей идеей. Скорее, нетрадиционной, скажем так», — говорит он.

Исследователи вводили в кровеносные сосуды головастиков либо зеленые водоросли (Chlamydomonas reinhardtii), либо цианобактерии (Synechocystis), получая жуткое зеленоватое животное. Оба вида водорослей вырабатывают кислород, реагируя на свет, проникающий через полупрозрачные тела головастиков.

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Когда кислород в окружающей головастиков жидкости заканчивался, их нервные клетки переставали подавать сигналы, но как только исследователи включали свет, нервные клетки вновь оживали.

Пока неясно, как долго водоросли смогут жить в кровеносных сосудах и как отнесется организм человека к пусть и полезным, но незваным гостям. Открытие вряд ли найдет себе применение, говорит нейробиолог Кэтлин Каллен из Университета Джона Хопкинса. Но это «мотивирует на дальнейшее изучение нетрадиционных подходов к совершенствованию методов лечения гипоксии мозга, включая инсульт».

Ученые из Университета Людвига-Максимилиана планируют выяснить, могут ли водоросли быть еще чем-то полезны. Например, давать нервным клеткам глюкозу или вещества, которые способны влиять на их поведение.

Напомним, ранее сообщалось, что была создана субстанция, позволяющая дышать под водой.