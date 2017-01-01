Для покорения Марса предложен новый способ получения кислорода

Исследователи нашли новый способ генерации на Марсе кислорода, которым смогут дышать будущие пионеры освоения Красной планеты.

Двое ученых из Калифорнийского технологического института, США, Юньси Яо (Yunxi Yao) и Константинос Гиапис (Konstantinos Giapis), открыли эту новую реакцию получения кислорода, исследуя кометы. Известный способ формирования молекулярного кислорода на кометах состоит в том, что солнечный ветер «вбивает» в поверхность кометы молекулы воды, находящиеся в ее атмосфере, с высокой скоростью. Кинетической энергии этих молекул оказывается достаточно для выбивания атомов кислорода из кислородсодержащих соединений твердой поверхности кометы с последующим формированием из этих атомов молекулярного кислорода.

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Однако в своей работе Яо и Гиапис обнаружили другую реакцию, в соответствии с которой кислород «выбивается» из молекул диоксида углерода. Бомбардируя золотую мишень (золото не способно ни поглощать, ни отдавать атомы кислорода) молекулами диоксида углерода, ученые обнаружили образование молекулярного кислорода, причем оба атома молекулы кислорода происходили из одной и той же исходной молекулы диоксида углерода.

В своей работе авторы электрически заряжали молекулу диоксида углерода и ускоряли ее в электрическом поле, прежде чем молекула достигнет мишени. Однако, указывают Яо и Гиапис, такая же реакция может протекать в результате столкновений молекул диоксида углерода с твердыми материалами на более низких скоростях. Именно это происходит на Марсе, где диоксид углерода атмосферы планеты подвергается постоянной бомбардировке зернами пыли из космоса, движущимися с относительно высокими скоростями, в результате чего образуются небольшие количества молекулярного кислорода в верхних слоях атмосферы планеты, указывают исследователи.

Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Напомним, ранее был найден способ заполнить Марс кислородом.

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