На Земле заканчивается фосфор

Фосфор применяется в качестве удобрений.

Международная группа учёных из Дании и Великобритании выяснила, что в скором будущем человечество может столкнуться с острой нехваткой фосфора.

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Причиной дефицита фосфора, необходимого для производства сельскохозяйственных продуктов, станет нерациональное использование минеральных удобрений, которые вымываются в океаны. Нехватка фосфора потенциально грозит человечеству голодом. За последние 50 лет количество используемых фосфорных удобрений возросло в 50 раз, а к 2050 году спрос на них потенциально должен удвоиться.

Если для сохранения фосфора ничего не будет сделано, его запасы в скором времени могут значительно истощиться. Некоторые теоретические модели предсказывают, что при нынешних уровнях потребления доступный фосфор может исчезнуть уже через 80 лет, что станет причиной неурожаев. Согласно более консервативным оценкам, это произойдет через 400 лет, но самые пессимистичные прогнозы указывают на 40 лет.

По мнению исследователей, условием предотвращения фосфорного кризиса станет сокращение его применения, а также разработка способов повторного использования. Создание замкнутой системы рециркуляции позволит применять фосфаты до 46 раз в качестве удобрений, топлива или продуктов питания, но решения проблемы, которая затрагивает загрязнённые удобрениями водоёмы, не существует.

Напомним, ранее ученые объяснили отсутствие инопланетян фосфором.