Штурм Зоны-51: Онлайн-трансляция

В США активисты решили штурмовать военную базу, которая считается базой пришельцев.

Читай также: Секретный объект Зону 52 показали на видео

20 сентября ровно в три часа ночи по местному времени инициативная группа из пользователей социальной сети Facebook собирается взять штурмом таинственную военную базу «Зона 51» в Неваде под девизом «Всех не остановят!».

Флешмоб собрал уже более 1,2 миллиона человек. Зачем им это нужно? Чтобы своими глазами увидеть предмет многочисленных теорий заговора, в особенности о неопознанных летающих объектах и пришельцах.

Смотри прямую трансляцию:

Идея штурма родилась из, казалось бы, безобидной шутки: 27 июня администраторы фейсбук-сообщества с мемами под названием «Shitposting cuz im in shambles» создали встречу «Штурмуем «Зону 51». Они не смогут остановить нас всех». Но локальная шутка вышла из-под контроля. Вскоре на участие в штурме подписались миллионы людей, миллионы заинтересовались событием, но как шутку это восприняли далеко не все.

Читай также: Инопланетяне выйдут на контакт к 2040 году

Сами же организаторы «штурма», поняв, что дело набирает серьезны оборот, поспешили откреститься от провокационной задумки.

«P.S. Привет, правительство США, это шутка, и я на самом деле не собираюсь реализовывать этот план. Я просто подумал, что это будет смешно и послужит поводом к знакомству с несколькими хорошими людьми в интернете. Я не несу ответственности, если люди решат штурмовать «Зону 51»», — написал модератор группы Джексон Барнс.

Пентагон несерьезность намерений администратора сообщества, конечно, не успокоила. Представитель ВВС США Лора Макэндрюс предупредила миллионную компанию охотников за инопланетянами, что американские военные будут защищать этот объект.

Напомним, ранее военные предупредили о применении оружия.