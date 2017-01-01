Сразу шесть галактик внезапно обезумели

Галактики перешли в активное состояние.

Галактики поражают наше воображение своим разнообразием, при этом помимо формы, размеров и яркости они могут отличаться активностью: начиная от обычных, малоактивных галактик и заканчивая сверхяркими активными квазарами. В то время как при наблюдениях обычной галактики мы видим свет ее звезд, при наблюдениях активной галактики, в первую очередь, видно яркое ядро, представляющее собой гигантскую черную дыру, «выдавливающую» огромное количество света из падающего на нее материала – газа и пыли.

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Промежуточное положение между обычными и активными галактиками занимают галактики класса LINER (low-ionization nuclear emission-line region, область излучения линий низкой атомной ионизации). Хотя галактики этого класса являются относительно широко распространенными – на них приходится примерно одна треть от числа всех известных нам близлежащих галактик – ученые до сих пор спорят о том, что именно является основным источником света в них: слабое активное ядро галактики или яркие звездообразовательные области.

В новом исследовании команда астрономов под руководством Сары Фредерик (Sara Frederick) из Мэрилендского университета, США, наблюдала шесть галактик класса LINER и обнаружила, как эти галактики перешли в активное состояние, став «голодными квазарами». Во всех шести случаях относительно спокойные галактики LINER трансформировались в галактики с активными ядрами. Согласно ученым, эти находки могут пролить новый свет на природу квазаров, а также галактик класса LINER.

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Ранее изменение внешнего облика галактик отмечалось учеными для активных галактик, называемых сейфертовскими галактиками. Сейфертовские галактики I и II типов отличаются друг от друга количеством света, испускаемого в определенном диапазоне длин волн, и прежде астрономы считали, что это различие объясняется тем, что галактики наблюдаются с Земли под разным углом. Теперь эти новые находки, демонстрирующие возможность резкого изменения облика галактик, ставят под вопрос эту гипотезу, пояснили авторы.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.

Напомним, ранее сообщалось, что очень большой телескоп нашел темные галактики.