Предок человека поставил ученых в тупик

Найденный череп австралопитека усложнил теорию развития наших предков.

Территория Эфиопии – золотое дно для антропологов, занимающихся историей человеческого вида: здесь много находят останков доисторических приматов, имеющих непосредственное отношение к нашей эволюции. Одна из самых известных находок – на редкость сохранные останки Люси, самки австралопитека афарского (Australopithecus afarensis), который жил между 4 и 3 млн лет назад. Считается, что род людей, то есть Homo, произошёл либо прямо от афарских австралопитеков, либо от какого-то другого вида, очень и очень похожего на афарцев.

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Но сами A. afarensis тоже от кого-то произошли, и до сих пор все думали, что их предками были другие австралопитеки, анамские, или Australopithecus anamensis. Кости аннамцев, что находили до сих пор, по возрасту всегда были намного старше афарцев, так что ничто не мешало поставить одних перед другими. Однако сейчас в Nature вышла статья, в которой исследователи из Кливлендского музея естественной истории, Института Эволюционной антропологии Общества Макса Планка, Болонского университета и Университета штата Пенсильвания описывают череп анамского австралопитека возрастом около 3,8 млн лет.

Нашли этот череп (названный MRD-VP-1/1, или просто MRD) опять же в Эфиопии и ещё в 2016 году. Он оказался почти целым, что большая редкость для подобных находок – до сих пор удавалось обнаружить только фрагменты черепов анамцев. Благодаря новому черепу удалось точнее определить принадлежность некоторых других, найденных прежде, костей, которые явно относились к австралопитекам, только непонятно, к каким именно. Так, один из фрагментов лицевых костей возрастом 3,9 млн лет, обнаруженный ещё в 80-х годах прошлого века, долгое время «висел» между афарцами и анамцами, и лишь сейчас удалось точно определить, что это – остаток от A. afarensis. Но тогда получается, что афарцы и анамцы какое-то время существовали вместе – по крайней мере, около 100 000 лет (возраст черепа, напомним, 3,8 млн лет). И тогда нельзя сказать, что A. afarensis пришли на смену A. anamensis.

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Йоханнес Хайле-Селассие (Yohannes Haile-Selassie) и его коллеги полагают, что афарцы могли возникнуть из какой-то отдельной популяции анамцев, в которой постепенно накапливались генетические отличия от анамцев, и эти отличия в конце концов позволили полностью вытеснить предыдущий вид. Если так, то эволюция австралопитеков, а значит, и рода людей, выглядит иначе и несколько сложнее, чем считалось до сих пор.

Напомним, ранее сообщалось, что предка человека неожиданно нашли в США.