Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Предок человека поставил ученых в тупик

Комментариев: 2
Найденный череп австралопитека усложнил теорию развития наших предков.
Череп австралопитека афарского
Череп австралопитека афарского
nkj.ru

Территория Эфиопии – золотое дно для антропологов, занимающихся историей человеческого вида: здесь много находят останков доисторических приматов, имеющих непосредственное отношение к нашей эволюции. Одна из самых известных находок – на редкость сохранные останки Люси, самки австралопитека афарского (Australopithecus afarensis), который жил между 4 и 3 млн лет назад. Считается, что род людей, то есть Homo, произошёл либо прямо от афарских австралопитеков, либо от какого-то другого вида, очень и очень похожего на афарцев.

Читай также: Найден загадочный предок человека

Но сами A. afarensis тоже от кого-то произошли, и до сих пор все думали, что их предками были другие австралопитеки, анамские, или Australopithecus anamensis. Кости аннамцев, что находили до сих пор, по возрасту всегда были намного старше афарцев, так что ничто не мешало поставить одних перед другими. Однако сейчас в Nature вышла статья, в которой исследователи из Кливлендского музея естественной истории, Института Эволюционной антропологии Общества Макса Планка, Болонского университета и Университета штата Пенсильвания описывают череп анамского австралопитека возрастом около 3,8 млн лет.

Нашли этот череп (названный MRD-VP-1/1, или просто MRD) опять же в Эфиопии и ещё в 2016 году. Он оказался почти целым, что большая редкость для подобных находок – до сих пор удавалось обнаружить только фрагменты черепов анамцев. Благодаря новому черепу удалось точнее определить принадлежность некоторых других, найденных прежде, костей, которые явно относились к австралопитекам, только непонятно, к каким именно. Так, один из фрагментов лицевых костей возрастом 3,9 млн лет, обнаруженный ещё в 80-х годах прошлого века, долгое время «висел» между афарцами и анамцами, и лишь сейчас удалось точно определить, что это – остаток от A. afarensis. Но тогда получается, что афарцы и анамцы какое-то время существовали вместе – по крайней мере, около 100 000 лет (возраст черепа, напомним, 3,8 млн лет). И тогда нельзя сказать, что A. afarensis пришли на смену A. anamensis.

Читай также: Планета обезьян: ДНК человека - как у орангутана

Йоханнес Хайле-Селассие (Yohannes Haile-Selassie) и его коллеги полагают, что афарцы могли возникнуть из какой-то отдельной популяции анамцев, в которой постепенно накапливались генетические отличия от анамцев, и эти отличия в конце концов позволили полностью вытеснить предыдущий вид. Если так, то эволюция австралопитеков, а значит, и рода людей, выглядит иначе и несколько сложнее, чем считалось до сих пор.

Напомним, ранее сообщалось, что предка человека неожиданно нашли в США.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: предок человека, австралопитек
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
tt-gun    30.08.2019, 15:00
Оценка:  0
tt-gun
божже ж мій, скільки ж хворих людей навколо нас (я тебе маю на увазі, гість о 14. 56.....
гость  (аноним)  30.08.2019, 14:56
Оценка:  0
гость
Бляяяяяяя, да это же фото укра!!!! Предка современных свиней хохлятских!!!
Это он море Чёрное копал!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь