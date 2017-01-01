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Предка человека неожиданно нашли в США

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Версия об азиатском происхождении человека опровергли.
Тейярдина - наш общий предок
Тейярдина - наш общий предок
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Ученые Флоридского университета опровергли широко распространенную гипотезу, согласно которой древний примат тейярдина (Teilhardina), считающийся предком современных приматов, включая человека, впервые появился в Азии. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Тейярдина жила около 56 миллионов лет назад на территории Азии, Европы и Северной Америки, однако считалось, что эти приматы возникли в Китае. Эта точка зрения не соответствует недавней находке останков вида Teilhardina brandti, которые были обнаружены при раскопках в штате Вайоминг. Анализ морфологических признаков зубов показал, что они значительно более древние, чем найденные до сих пор окаменелости его европейских и азиатских родственников. Точное место происхождения тейярдин пока остается загадкой.

Тейярдины появились в палеоцен-эоценовый термический максимум, который продлился около 200 тысяч лет. Этот период характерен значительным потеплением климата, изменением состава атмосферы, включая повышение концентрации углекислого газа. Уровень океана при этом вырос на 67 метров, а температуры поверхностных вод в тропиках выросла до 20 градусов Цельсия, а в Северном Ледовитом океане — до 10 градусов Цельсия.

Напомним, ранее сообщалось, что предки людей стали эректусами раньше, чем считалось.

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Теги: предок человека, археология
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