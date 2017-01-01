Предки людей стали эректусами раньше, чем считалось

Переход на прямохождение произошло почти на 2 млн лет раньше, чем предполагали ранее.

Принятая многими учеными современная теория антропогенеза гласит, что человек прямоходящий (homo erectus) появился в Восточной Африке в эпоху среднего плейстоцена. Примерно 1,8 миллиона лет назад он широко распространился по Евразии. Собственно, свое название "человек прямоходящий" данный вид получил именно вследствие способности успешно и долго передвигаться на двух ногах. В пользу этого говорит строение бедренной кости, схожее с трубчатой костью у обычного человека.

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Сейчас ученые из Университета Нью-Йорка при сотрудничестве с международной командой исследователей пришли к выводу, что прямохождение сформировалось значительно раньше, чем прежде считали. Этот вывод был сделан на основе анализа тазобедренного сустава скелета ardipithecus ramidus, получившего имя Арди. Стоит отметить, что ардипитеки являются древним родом гоминид, жившим в раннем плиоцене — приблизительно 4,4 миллиона лет назад. Из-за сходства зубов этих существ и зубов австралопитека некоторые исследователи считают ардипитеков самыми древними предками человека.

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Новое исследование показывает, что способность ходить на двух ногах не заменяла другие умения предков людей, а формировалась параллельно. Иными словами, вероятно, Арди мог хорошо лазить по деревьям и ходить как homo erectus. Впрочем, ученые все еще далеки от полного понимания всей картины эволюции прямохождения.

Ранее, напомним, находки на палеолитической стоянке в Африке открыли новую картину перехода от раннего каменного века к среднему. Анализ инструментов и артефактов памятника Олоргесайль показал, что между 320 и 305 тысячами лет назад ашельская культура резко сменилась на новую, более сложную.